魯拉競選總統連任 主打巴西主權對抗川普壓力

巴西總統魯拉今天正式啟動連任競選活動，強調自己是巴西「主權」的捍衛者，以應對來自美國川普政府的壓力干涉。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）這位拉丁美洲政壇左派大佬，在巴西國內既受愛戴也遭批評。他將在聖保羅州工黨（PT）全國代表大會上，正式宣布第7次問鼎總統寶座。

魯拉於2003到2010年間連續兩任掌總統大權；他早年基層出身，曾做過金屬車床工、後來擔任工會領袖，從政後也曾因貪腐入獄，後來罪名撤銷；他在3年多前復出執政。

魯拉此次尋求第4度執政，巴西大選的左派、右翼對決氣氛似曾相識。2018年總統大選由右翼波索納洛（Jair Bolsonaro）獲勝，2022年則是左派魯拉勝選。

●魯拉打國家主權牌

這一次，魯拉的主要對手是波索納洛的長子、45歲現任參議員佛拉維歐·波索納洛（Flavio Bolsonaro）。

老波索納洛因涉策劃政變被定罪，正在服刑，兒子佛拉維歐披掛上陣，挑戰今年總統大選。

法新社報導，波索納洛家族與美國總統川普關係密切。川普曾資助多位拉丁美洲右翼候選人，最近美國再度對巴西祭出高關稅，對巴西大選有著相當影響力。

魯拉強調：「在巴西，我們不接受任何外來勢力干涉我們的內政。」

魯拉曾指控波索納洛家族「叛國」，說佛拉維歐等為了自身政治利益赴美遊說，並鼓勵川普政府對巴西實施懲罰性高額關稅，此舉嚴重損害了巴西經濟主權與整體利益 。

巴西智庫「吉杜里奧瓦加斯基金會」（Getulio Vargas Foundation）政治學教授帕茲（Leonardo Paz）對法新社表示：「魯拉選在這個時機打『主權牌』，正因為他聲望下滑，可藉由樹立外部敵人，將國內若干問題歸因於外力。」