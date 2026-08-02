被問中國對台灣伺機而動 美國務卿魯比歐回應了

美國國務卿魯比歐近日受訪福斯新聞節目，被問及中國大陸是否正對台灣伺機而動。他回應，美國不支持改變台海現狀，也反對任何以強迫或脅迫方式改變現狀；他並警告，美中任何衝突，無論經濟或軍事，對全世界都將是災難，因此必須妥善管理美中關係。

魯比歐27日受訪福斯新聞節目My View with Lara Trump於8月1日晚間播出，該節目由美國總統川普的媳婦賴拉（Lara Trump）擔任主持人。

賴拉問及，儘管中國目前表現克制，但外界認為中國或許在等待時機、最終仍可能接管台灣。

魯比歐表示，他無法預測20年或30年後的情況，「但就目前而言，美國的立場是不支持改變現有現狀，也反對任何以強迫或脅迫手段改變現狀的行為」。他強調，美方在與中國官員會談時，已經非常清楚表明這項立場。

魯比歐指出，「中方對此顯然持有非常不同的看法，而台灣議題對中國而言也非常敏感，因此美方必須在其中謹慎拿捏平衡。」

他進一步表示，美中之間若發生任何衝突，「無論是經濟衝突，還是但願不要發生的軍事衝突，對美中兩國以及全世界而言都將是災難性的」，因此，美國必須妥善管理雙方關係，但也不能因此放棄或犧牲自身國家利益。

魯比歐最後表示，這正是外交政策艱難之處，每一屆美國政府都必須在這兩股相互拉扯的力量之間取得平衡。