古巴電網再故障 全國三分之一省分陷入大停電

古巴國家電力公司宣布，由於古巴再次發生電網故障，哈瓦那及古巴西部其他地區今天陷入一片黑暗。

法新社報導，古巴國營的聯合電力公司（Union Electrica de Cuba, UNE）在社群平台X表示，當地時間下午6時7分，電網發生「局部癱瘓」，導致15個省分中有5個省停電。

古巴正陷入數十年來最嚴重的經濟危機，美國總統川普1月實施燃料封鎖，使情勢進一步惡化。這項措施是華府施壓行動的一環，目標是結束古巴長達60年的共產統治。

聯合電力公司表示，燃料短缺已使全國電網更容易發生停電，也讓通常仰賴柴油運轉的緊急發電機幾乎無法派上用場。

近幾週，古巴部分停電事件在首都哈瓦那持續超過30小時，其他地區則停電數日。這個島國人口約940萬。

自2026年初以來，古巴已發生5次全國性大停電，其中3次集中在7月短短10天內。若自2024年底算起，這類全國大停電已累計高達10次。

自今年初以來，華府與哈瓦那關係一直緊張，特別是在美軍於1月初將委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolas Maduro）自卡拉卡斯抓捕至美國面臨聯邦起訴後，雙邊關係更是急轉直下。

馬杜洛長期以來一直是古巴的堅定盟友。

華府僅批准了一艘載有10萬噸原油的俄羅斯油輪於今年3月抵達古巴，但這批石油儲備目前早已消耗殆盡。

除了實施石油封鎖外，川普政府也加強對古巴國營企業的制裁，促使許多外國企業暫停在當地營運。