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秘魯納茲卡線觀光飛機墜毀13死 機上有義德西遊客

中央社／ 利馬1日綜合外電報導
秘魯一架小型觀光飛機1日飛越秘魯南部納茲卡線上空時墜毀，造成13人罹難。 法新社
秘魯一架小型觀光飛機1日飛越秘魯南部納茲卡線上空時墜毀，造成13人罹難。 法新社

秘魯一架小型觀光飛機今天飛越秘魯南部納茲卡線（Nazca Lines）上空時墜毀，造成13人罹難。當局表示，機上搭載11名來自義大利、德國和西班牙的外籍遊客，以及2名機組人員。

綜合路透社和法新社報導，秘魯運輸與通訊部在聲明中指出，失事的是隸屬秘魯本地航空公司Aerodiana的賽斯納（Cessna）Caravan C-208型客機。

根據運輸部說法，這架飛機約在當地時間下午12時10分自皮斯科（Pisco）機場起飛；下午1時左右，機組人員曾向納茲卡機場塔台通報緊急狀況，隨後所有無線電聯繫中斷。

飛機最後墜毀在距納茲卡市約6公里、距納茲卡線遺址約19公里的索科斯（Socos）地區。

根據秘魯廣播公司RPP報導，飛機墜毀後即起火燃燒，導致救援工作無法展開。消防隊與警察已趕往現場滅火並展開初步救援行動。

RPP另報導，罹難者包括7名義大利人、2名德國人和2名西班牙人。

墜機原因尚不明朗，政府表示正調查事故原因。

納茲卡線是秘魯最知名的觀光景點之一，於1994年被聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產，包含一系列約於西元前500年至西元500年間在沙漠中刻劃的巨大動物輪廓與幾何圖案，但真正的意涵至今未解。

這些沙漠平原上的巨大地畫每年吸引約10萬名遊客，遊客通常搭乘小型飛機於空中俯瞰圖案，每天從皮斯科機場出發的觀光小飛機就達數十架。

天候方面，昨天出現時速超過40公里的強風吹起大量沙塵並降低能見度，附近瑪麗亞賴歇（Maria Reiche）機場起飛的納茲卡線觀光航班一度暫停。

當地媒體也指出，強風導致一架搭載兩名秘魯籍遊客的小型飛機，以及另一架載有6名外籍旅客的飛機，改降馬科納（Marcona）機場。

類似事故過去也曾發生。2022年的一起飛機墜毀事故，導致包括兩名智利人、3名荷蘭人在內的7人罹難。

2010年10月，也有一架AirNasca客機在載運觀光客遊覽納茲卡線後墜毀，造成4名英國遊客及2名秘魯機組員喪生。

秘魯 飛機 觀光

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