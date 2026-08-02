委內瑞拉政府與反對派 下周展開政治轉型實體談判

委內瑞拉政府與反對派今天宣布，政治轉型談判將於下周在首都卡拉卡斯進行實體會談。今天原本正是這個局勢動盪的南美國家預計啟動談判的日子。

法新社報導，委內瑞拉擁有全球最大的已證實石油儲量，但經濟已陷入困境。自美軍1月推翻總統馬杜洛（Nicolas Maduro）後，委內瑞拉局勢變得更加動盪不安。

代理總統德爾西．羅德里格斯（Delcy Rodriguez）過去曾擔任馬杜洛的副總統，自那時起她便一直在華府的嚴密監視下進行治理。

委內瑞拉北部上個月發生毀滅性地震，造成5500多人喪生，使委內瑞拉本就嚴峻的困境雪上加霜。

國民議會議長兼政府首席談判代表豪爾赫．羅德里格斯（Jorge Rodriguez）在與反對派人物費格拉（Dinorah Figuera）通電話後表示：「我們已達成共識，下周將在卡拉卡斯舉行首次實體會談。」

他在聲明中表示：「我們已建立一份具備明確且可驗證目標的工作議程。」他指出，首次會議將討論向地震受災者提供援助、「強化民主」以及政治權利等議題。

豪爾赫．羅德里格斯同時也是代理總統德爾西．羅德里格斯的哥哥，他表示，希望啟動「具包容性且有效率」的談判進程。