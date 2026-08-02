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北非休達移民潮釀67死 西班牙設浮動設施阻止闖關

中央社／ 西班牙休達1日綜合外電報導

西班牙在北非飛地休達（Ceuta）發生數萬名移民闖關事件，造成至少67人死亡，當局表示，今天在西國與摩洛哥交界海上設置500公尺長的浮動障礙，當晚已沒有移民闖關。

北非許多移民因經濟困難而被迫離鄉，最近社群媒體謠傳，摩洛哥與西班牙之間罕見地開放邊界，導致數萬非法移民湧入休達，踏上凶險的跨境旅程。

根據西班牙當局資料，3天以來，約有5萬人透過陸路及海路進入休達，這波移民潮是當地前所未見。休達為歐盟（EU）與非洲僅有的幾個陸地邊界之一。

官員指出，邊境上西班牙這一側已尋獲至少67具遺體，有些人是溺斃而亡，另有些人在攀爬防波堤及邊界圍欄時，遭到擠壓致死。

西班牙為阻止大批移民闖關，緊急架設海上浮動障礙，當局今天表示，有超過4萬8000人在48小時內返回摩洛哥。

路透社今天拍攝的影片顯示，在西班牙與摩洛哥交界的塔拉哈爾（Tarajal），西國軍警嚴密巡邏，大霧籠罩下的海灘幾乎空無一人。

●歐盟召集緊急會議

這波大規模越界行動引起歐盟警覺，22個會員國要求協調行動，加強外部邊界保護，以及相關因應措施。

現任歐盟輪值主席國愛爾蘭表示，已召集歐盟各國內政部長，預定4日舉行視訊緊急會議，討論這起危機。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（Fernando Grande-Marlaska）指責人口販運網絡，利用弱勢移民，並誤導解讀西班牙最高法院最近的一項判決。

西班牙最高法院於7月做出一項判決，認定經由海路抵達西班牙領土，包括游泳或乘船越界，在沒有實體邊境障礙的情況下，執法人員不得「立即遣返」移民，必須依法律程序接受庇護申請。

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