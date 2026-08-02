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莫斯科餐廳爆炸3死21傷 俄羅斯稱遭炸彈攻擊
俄羅斯國營媒體引述官員說法報導，一枚簡易爆炸裝置今天晚間8時左右在首都莫斯科市中心一間餐廳引爆，至少造成3人死亡，其中包括攜帶炸彈的女子。
國營的俄羅斯新聞社（RIA）報導，全國反恐委員會（NAC）表示，一枚簡易爆炸裝置在莫斯科庫德林斯卡亞廣場（Kudrinskaya Square）的高級義大利餐廳Balzi Rossi引爆，至少導致21人受傷。
全國反恐委員會指出，這場爆炸的3位死者分別是一名試圖攜帶簡易爆炸裝置進入餐廳的身分不明女子、一名保全及一名顧客。
這名女子企圖將簡易爆炸裝置偷偷帶入餐廳但遭到保全攔阻，爆炸隨後發生。
莫斯科調查委員會（Moscow InvestigativeCommittee）告訴RIA，這起攻擊事件仍在調查中。
路透社報導，俄羅斯當局並未公布傷亡者姓名，也沒有透露他們認為誰是可能涉案者。
俄羅斯「工商日報」（Kommersant）引述自身消息來源報導，炸彈原本是要造成餐廳露天座位區顧客死傷。
工商日報還推測，這枚炸彈可能是由他人遙控引爆，而攜帶炸彈的女子或許並不知道這是爆炸裝置。
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