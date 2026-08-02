中國海警又出沒台灣海域 美國務院關切、批破壞穩定

中國海警本週又稱在台灣以東海域展開常態化執法巡查，對台侵擾行為不斷。美國國務院今天向中央社記者表示持續關切中國舉措，並說台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，呼籲停止對台施壓。

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，美國在台協會（AIT）本週稍早於臉書（Facebook）公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的畫面，並列舉雙方共同推動的海事目標。

中國海警隨後於7月31日聲稱，秀山艦編隊在台灣以東海域「依法開展常態化執法巡查」。對此，海巡署調派「台北艦」等艦艇全程監控，並嚴正駁斥中國「假執法、真擴權」等認知作戰。

關於中國海警對台侵擾行為，美國國務院一名發言人今天透過電子郵件以背景方式回覆記者提問，表示美國持續關切中國海警在台灣以東海域的行動；中國的舉措高度破壞穩定。

發言人還說，台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，並損及中國宣稱追求的和平解決各項議題。

發言人表示：「我們敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局進行有意義的對話。」

中國海警除了出沒台灣東部海域，也不時侵擾金門水域。海巡署指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國企圖以經常性灰色地帶衝突手段，營造管轄金門海域的錯假訊息。