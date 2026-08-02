聽新聞
0:00 / 0:00

中國海警又出沒台灣海域 美國務院關切、批破壞穩定

中央社／ 華盛頓1日專電

中國海警本週又稱在台灣以東海域展開常態化執法巡查，對台侵擾行為不斷。美國國務院今天向中央社記者表示持續關切中國舉措，並說台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，呼籲停止對台施壓。

中國對台灰色地帶侵擾不斷之際，美國在台協會（AIT）本週稍早於臉書（Facebook）公開美國海岸防衛隊與台灣海巡署海上編隊航行的畫面，並列舉雙方共同推動的海事目標。

中國海警隨後於7月31日聲稱，秀山艦編隊在台灣以東海域「依法開展常態化執法巡查」。對此，海巡署調派「台北艦」等艦艇全程監控，並嚴正駁斥中國「假執法、真擴權」等認知作戰。

關於中國海警對台侵擾行為，美國國務院一名發言人今天透過電子郵件以背景方式回覆記者提問，表示美國持續關切中國海警在台灣以東海域的行動；中國的舉措高度破壞穩定。

發言人還說，台灣和平管轄相關海域已超過70年，中國對此海域主張管轄權，只會加劇緊張局勢，並損及中國宣稱追求的和平解決各項議題。

發言人表示：「我們敦促北京停止對台施壓，轉而與台灣民選當局進行有意義的對話。」

中國海警除了出沒台灣東部海域，也不時侵擾金門水域。海巡署指出，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國企圖以經常性灰色地帶衝突手段，營造管轄金門海域的錯假訊息。

國務院 美國 美國在台協會

延伸閱讀

反制菲律賓劃領海基線？解放軍南部戰區宣布在黃岩島周邊海空聯合演訓

菲律賓劃設黃岩島「領海基線」 北京：堅決反對、絕不接受

解放軍民主礁海空聯合演訓 陸專家：未來將常態化

強化南海行政管轄 陸公布黃岩島保護區管理辦法

相關新聞

上膛待發！川普揚言狠打伊朗逼投降 伊朗：已有因應計畫

美國總統川普七月卅一日在馬里蘭州大衛營召開的內閣會議答覆媒體提問時揚言，美軍將狠狠打擊伊朗，到某個時間點，「他們就會說真的撐不下去了」。華爾街日報同日引述美國官員報導，他已下令對伊朗發動新一波空襲，旨在令伊朗投降，最快本周末（見報為上周末）展開且將持續數天。

近30年首次！美日聯手干預日圓匯價 貝森特便條紙被拍：買進日圓50億到100億

日圓日前貶破一六三日圓兌一美元價位，引來美日聯手干預日圓匯價，這也是一九九八年以來，美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。日圓貶值雖讓赴日旅遊的民眾都能換到甜甜價，不過，台灣傳統產業卻有苦說不出，以台灣和日本都有生產並外銷的工具機為例，日圓若貶得比台幣還多，台灣工具機出口業者在匯率上難免吃虧。

美日聯手止貶反彈 日圓甜甜價沒了？專家：不用急

暑假還剩一個月，台灣人前往日本旅遊的旺季還沒結束，日圓日前一度貶至一六三日圓兌一美元後快速反彈，也使得國人赴日旅遊換匯成本增加。台銀換匯的日圓現鈔驚見○點二○八六兌一日圓，是五個半月以來最差價位，網友們紛紛後悔沒有早點換。專家表示，日圓短期因官方干預而出現反彈，但長期趨勢仍偏弱，日圓甜甜價還有，不用急著搶。

又爆缺貨？光通訊雷射元件廠 迎錢潮

美國光通訊大廠Lumentum執行長赫爾斯頓（Michael Hurlston）在巴黎RAISE人工智慧（AI）峰會警告，未來AI基礎建設能否持續成長瓶頸在磷化銦（InP），預期缺貨情況更勝目前的記憶體產業，原因在於未來AI基礎建設內部所有元件幾乎都要用到InP製程雷射，未來市場需求量會是數倍以上成長。

美日聯手干預帶動日圓走強 專家：改變基本面需三關鍵

美日聯手干預，帶動日圓走強，國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，光靠官方干預是不夠的，要改變日圓基本面，需三大關鍵因素，包括一、聯準會貨幣政策方向轉向降息；二、高油價及荷莫茲海峽情勢改善；三是日本央行升息路徑、幅度與終端利率等態度明確。

美日聯手！日圓兩天升3.6% 近三個月來最高

共同社引述日本政府相關人士報導，日本政府及日銀（日本央行）連兩天進場拉抬日圓，英國金融時報引述知情人士指出，美國財政部7月31日罕見出手干預日圓匯率。這是自1998年以來美日當局首次聯手進場支撐日圓匯率。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。