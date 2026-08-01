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美駐中東使館示警衝突恐升級 籲美公民考慮離境
美國駐中東多個首都大使館今天警告，美國公民應提防區域衝突「意外升級」，促請公民們做好離境準備。
法新社報導，美國駐安曼、耶路撒冷與巴格達大使館在社群媒體發布不同版本的安全警示指出：「身處該區域的美國公民應考慮離開，或在局勢升級時做好離境準備。」
該警示還提及：「目前身處中東的美國公民應保持謹慎並提高警覺，且應為航班取消、空域暫時關閉及旅程可能受阻做好準備。」
美國駐約旦大使館已告知當地美國公民，不要前往當地美軍基地，這些基地近期遭伊朗飛彈攻擊；在以色列的美國公民則被敦促，應查明最近防空避難所的位置。
美國駐耶路撒冷大使館網站發文表示：「伊朗政權難以預測，近期在毫無預警且未受挑釁的情況下攻擊區域內多處地點，並將攻擊範圍擴大至過去未曾鎖定的地區（例如埃及），即可看出這一點。」
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