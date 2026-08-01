歷史記憶交織政治對立 巴西與拉美鄰國外交求止損

巴西近期同時陷入與巴拉圭及阿根廷的外交爭議，總統魯拉的一句話觸動巴拉圭敏感神經；而阿根廷總統米雷伊的激烈言辭則加劇雙邊緊張。這些外交風波凸顯拉美政治中，歷史記憶與政治立場交織的複雜局面。

BBC巴西新聞網等媒體報導，巴西總統魯拉（LuizInácio Lula da Silva）近日在公開場合提及19世紀的「巴拉圭戰爭」，其中一句「某天巴拉圭決定入侵巴西」的說法，引發巴拉圭強烈不滿。巴拉圭政府立即召見巴西大使，國會更通過譴責聲明，要求巴西歸還戰爭遺留的軍事戰利品。此舉使兩國關係一度陷入緊張。

與此同時，巴西與阿根廷的外交關係也因言語交鋒而受挫。阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）在政治集會上，稱魯拉為「前科犯」，並辱罵巴西最高法院大法官。巴西外交部隨即召回駐布宜諾斯艾利斯大使，並要求阿根廷方面作出解釋；魯拉則回應稱米雷伊的言論是「胡言亂語」，並以「那個東西」指稱對方。

儘管外交摩擦不斷，巴西仍力求降溫。

對巴拉圭方面，巴西大使已向巴拉圭副總統阿里亞納（Pedro Alliana）與外長拉米雷斯（Rubén Ramírez）澄清魯拉並無冒犯意圖。

在阿根廷方面，巴西採取「有限反擊」策略，召回大使以示抗議，但避免進一步升高衝突。觀察人士指出，米雷伊的激烈言辭在阿根廷國內亦引發爭議，部分政界人士擔憂影響雙方經濟合作。巴西政府研判，阿根廷外交部近期釋出的訊號，顯示阿根廷當局正考慮降溫緊張關係。

專家分析，巴西與鄰國的外交摩擦，既反映歷史記憶的敏感性，也折射出當下政治的對立。

巴拉圭戰爭至今仍是該國民族創傷，而阿根廷與巴西的緊張則源於兩國領導人截然不同的政治光譜。儘管如此，雙邊經貿合作與南方共同市場（Mercosul）的戰略利益，使得各方在外交上仍傾向「止損」而非「決裂」。

巴拉圭戰爭是南美洲歷史上規模最大、最慘烈的戰爭，主要由巴拉圭對抗巴西、阿根廷與烏拉圭的三國同盟，時間為1864年至1870年。這場戰爭導致巴拉圭人口大量死傷與嚴重割地，對該國造成毀滅性打擊。