移民危機增至67死！桑傑士怒批歐盟「自私」 要求27國緊急開會

西班牙總理桑傑士今天譴責部分歐洲聯盟國家對西班牙飛地休達移民危機的回應態度「自私」，並且要求召開部長級會議。西班牙當局今天將這起事件造成的死亡數上修至67人。

法新社報導，桑傑士（Pedro Sanchez）在致歐盟領導人函中表示：「在當前國際情勢下，歐洲聯盟無法承受這種自私、造成對立而且不合法的反應。」法新社看到的信件內容同時呼籲27個成員國內政部長召開會議。

因應這場移民危機，法國對西班牙加強邊境檢查，並且表示今天會將部署的警察和憲兵增加5倍至334人。

義大利今天暫停執行與西班牙間允許邊境免簽證通行的申根協定，為期一個月。

部分歐洲國家曾建議暫停西班牙的申根區成員資格，不過西班牙外交部長強調，申根區的完整性「仍獲保障」。

西班牙內政部長格蘭德-馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）今天表示，近日從摩洛哥跨境進入休達（Ceuta）一波移民潮有至少67人死亡。

休達市首長韋華斯（Juan Jesus Vivas）告訴記者，短短幾天內約有6萬人從摩洛哥進入這個僅有8萬常住人口的狹小飛地，這相當於常住人口的7成。西班牙內政部昨晚則表示，已有超過4萬8000人返回。

法新社記者今天上午在現場看到，剩下的年輕移民在西班牙軍警監控下持續跨境返回摩洛哥。只要有人在海岸步道逗留太久，士兵便立即引導他們出境。