才上任半個月…立陶宛新總理爆博士論文抄襲 校方啟動調查

立陶宛新任總理辛克維丘斯7月中旬剛上任，即捲入博士論文涉嫌抄襲爭議。立陶宛ISM管理與經濟大學表示，已正式啟動學術倫理調查，預計最快於9月底前公布結果。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛學術倫理監察機構先前接獲申訴，指控辛克維丘斯（Mindaugas Sinkevicius）2015年完成的博士論文可能涉及抄襲，並轉交其就讀並取得學位的ISM管理與經濟大學（ISM University of Management andEconomics）處理。

報導指出，相關爭議近期再度升溫，部分原因在於該篇探討酒精消費影響因素的博士論文，過去近10年來大多未於網路公開，直到外界質疑其可取得性後，才被上傳至電子圖書館。

辛克維丘斯當年於擔任約納瓦市（Jonava）市長期間完成論文答辯，並取得博士學位。立陶宛政府上月改組後，由他出任總理，使其學術背景受到更嚴格檢視。

根據報導，辛克維丘斯先前回應表示，論文由本人撰寫，並已完成公開答辯，強調即使展開調查，也不會改變論文已完成並公開的事實，並對審查結果抱持信心。

ISM管理與經濟大學指出，其倫理委員會已決定審查相關申訴，將針對論文是否違反學術倫理進行調查。校方強調，所有學生及畢業生案件均依一致性程序處理，不因當事人身分或職務而有所不同。

據報導，校方將在蒐集相關資料並聽取利害關係人意見後作出決定。依規定須於30個日曆天內完成，但不含暑假期間，預計於9月底前公布調查結果。