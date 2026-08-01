泰國議員與人權人士遭死亡威脅 人權觀察促徹查

人權觀察組織今天表示，泰國政府應立即調查對參議員安卡娜、人民黨眾議員羅馬頓，以及人權組織創辦人安查娜的網路攻擊與死亡威脅，並採取有效措施保障他們的人身安全。

人權觀察（Human Rights Watch）今天發布新聞稿表示，安卡娜（Angkhana Neelapaijit）7月31日已依據「電腦犯罪法」向曼谷警方報案，指出多則社群媒體貼文指控她不愛國、同情泰國南部叛亂團體之一的「國家革命陣線」（Barisan Revolusi Nasional，BRN），部分網友甚至揚言將她殺害或使其「失蹤」。

此外，泰國「Duay Jai」人權組織創辦人安查娜（Anchana Heemmina）與人民黨眾議員羅馬頓（Romadon Panjor），也遭到類似的仇恨言論攻擊。

現任參議員安卡娜曾任泰國國家人權委員會委員，2019年獲頒有「亞洲諾貝爾獎」之稱的菲律賓麥格塞塞獎（Ramon Magsaysay Award）。針對泰國政府2025年將維吾爾人遣返中國一事，她曾公開警告，此舉嚴重違反國際人權法與不遣返原則，並持續關注被遣返人員的安危。

人權觀察亞洲區主任皮爾森（Elaine Pearson）表示，泰國政府應立即且公正調查包括死亡威脅在內的網路攻擊事件，並將涉及嚴重威脅者繩之以法，以展現保護人權捍衛者的承諾。

根據人權觀察，這波網路攻擊自7月22日陶公府拉艾縣叛亂攻擊後加劇，當時造成5名軍人死亡、6名平民受傷。部分攻擊貼文來自疑似與政府資訊作戰有關的社群帳號。

今年6月，法院裁定泰國國內安全行動指揮部（ISOC）須就抹黑安卡娜及安查娜的行動賠償損害。

人權觀察指出，長年為泰國南部以穆斯林馬來人為主地區發聲的人權工作者，正持續面臨騷擾、威脅、攻擊、強迫失蹤、殺害及不當起訴等風險，且網路攻擊甚至演變為現實暴力。

人權觀察提到，安卡娜的丈夫、人權律師宋猜（Somchai Neelapaijit）2004年失蹤至今仍下落不明，案件涉及警察報復其協助南部穆斯林遭刑求案件。另外，包括今年4月陶公府穆斯林眾議員兼人權律師卡蒙薩（Kamonsak Leewamoh）遭暗殺未遂等案件，至今多數未獲得有效究責。

人權觀察還提到，今年11月聯合國將審議泰國人權紀錄，人權觀察提交報告指出，歷屆泰國政府未能依照「人權維護者宣言」保障人權工作者安全。

新聞稿也指出，聯合國人權專家去年11月曾對安卡娜及人權觀察泰國資深顧問沙南（Sunai Phasuk）遭受死亡威脅及網攻表達關切。

人權觀察呼籲泰國總理阿努廷（AnutinCharnvirakul）公開承諾保護人權捍衛者，迅速且獨立調查相關案件，並向外界明確傳達政府不容忍暴力威脅的立場。