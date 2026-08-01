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柏林攻擊陰影下　「世界驕傲節」將在阿姆斯特丹登場

中央社／ 阿姆斯特丹1日綜合外電報導
在荷蘭阿姆斯特丹同性戀紀念碑（Homomonument），人們悼念柏林「驕傲遊行」（Pride）遇襲事件受害者。路透
在荷蘭阿姆斯特丹同性戀紀念碑（Homomonument），人們悼念柏林「驕傲遊行」（Pride）遇襲事件受害者。路透

數以十萬計群眾今天將齊聚阿姆斯特丹運河沿岸，參加「世界驕傲節」的重頭戲。主辦單位表示，在上周柏林驕傲遊行發生致命攻擊事件後，這場盛大的LGBT活動格外重要。

路透社報導，預計有數十艘懸掛彩虹旗並且以氣球裝飾的船隻將會航行市區運河上，成千上萬穿著繽紛服飾的人群則會在岸邊歡呼。

運河遊行是阿姆斯特丹驕傲節（Amsterdam Pride）每年最大亮點，當地並獲選為「世界驕傲節」（WorldPride）主辦城市。在荷蘭各地為期兩周活動的主題口號是「團結」（UNITY）。

市長哈賽瑪（Femke Halsema）表示，因應柏林攻擊事件，阿姆斯特丹將採取未具體說明的額外措施。柏林上周一起攻擊事件中，一名嫌犯開車衝進人群，造成1死、超過30人受傷，該名嫌犯後來遭到警方擊斃。荷蘭警方表示，將會部署公開和隱蔽的維安措施。

阿姆斯特丹驕傲節發言人表示，活動各項籌備均按計畫進行，加強安檢並不會改變「包容性」這項活動焦點。

發言人艾柏斯（Martijn Albers）說：「恐怖主義的目的是散播恐懼，我們不能向這樣的意圖低頭。」

25歲的范德海德（Julianne van der Heide）表示今天將與朋友一起乘船參加遊行，她認為柏林攻擊事件恰恰證明「驕傲節的重要性和必要性」。

柏林 LGBT 荷蘭

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