印度青年示威迫政府軟化 總理稱願「原諒」出言不遜者

印度總理莫迪（Narendra Modi）表示，他願意「原諒」近期由青年帶頭、對他出現辱罵行為的抗議民眾。這波抗爭已對莫迪政府造成罕見的政治挫折。

法新社報導，這番言論是在網路運動「蟑螂人民黨」（Cockroach Janta Party，CJP）在新德里及其他城市發動大規模示威後發布。這場因醫學院入學考試試題外洩所引發的示威已成為近年來莫迪政府面臨的最大挑戰。

印度當地媒體報導，部分抗議者在廣泛流傳的影片中高喊辱罵莫迪的言論，事後遭到莫迪的支持者撻伐，也面臨警方的調查。

警方也要求包括Meta及X在內的社群平台下架針對總理、「侮辱性且遭人為操弄」的內容。

現年75歲的莫迪昨晚在Instagram發布影片表示，「全國乃至全世界都看到了賈塔爾曼塔（JantarMantar，指示威現場）發生的事情。一些調皮的年輕人出言不遜。」

「這些話不屬於文明社會。這不僅是針對我個人，甚至也涉及我已故的母親…我想原諒他們。」

莫迪還說，年輕人犯下的錯誤應透過引導加以改正，而非採取法律行動。他指的是警方針對部分抗議者提出的案件。

這波示威活動於上月開始，最初是民眾對試題外洩的不滿所引發，但示威後來擴大為對失業問題及政府治理的不滿，最終導致教育部長普拉德漢（Dharmendra Pradhan）辭職。

自抗議活動爆發以來，莫迪越來越常利用Instagram與年輕族群直接溝通，而這正是CJP累積支持的重要平台。

莫迪所屬的執政黨在Instagram上擁有960萬名追蹤者，而5月才成立的CJP追蹤人數已突破2600萬。