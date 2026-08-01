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互相傷害！烏克蘭炸俄煉油廠 俄軍2個月狂轟烏逾200座加油站

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州卡緬斯克市的一座加油站7月7日遭到俄羅斯空襲後受損的情景。法新社
烏克蘭聶伯羅彼得羅夫斯克州卡緬斯克市的一座加油站7月7日遭到俄羅斯空襲後受損的情景。法新社

CNN報導，俄羅斯近月密集攻擊烏克蘭加油站。烏克蘭官員表示，6月和7月已有超過200座加油站遇襲，平均每天約3座。由於烏克蘭境內商業航班停飛，公路與鐵路成為主要交通命脈，加油站不只供應燃料，也是撤離民眾、士兵與貨運司機休息、取暖和補給的重要據點。

俄軍攻擊主要集中在前線附近，但無人機航程持續增加，目標已延伸至主要城市。CNN分析並確認至少30段加油站遇襲影片及拍攝地點。札波羅熱代理市長哈爾琴科（Regina Kharchenko）表示，截至7月27日的24天內，當地加油站遭攻擊54次，造成4死29傷。

烏克蘭官員指控，俄方蓄意攻擊民用基礎設施，企圖製造恐慌並干擾燃料供應。烏克蘭石油天然氣協會主席斯塔羅沃伊騰科（Yaroslav Starovoitenko）說，加油站通常備有發電機，停電時仍可提供熱飲、取暖、加油，甚至替嬰兒準備牛奶，也是民眾逃離戰火時的重要停靠點。

警察齊普利亞科夫（Mykhailo Tsypliakov）就是受害者之一。他與同事衝進一座起火的加油站救援時，聽見第2架無人機逼近，隨即趴倒，仍造成手腳與軀幹受傷。他說，這類攻擊旨在恐嚇民眾，散播恐懼與恐慌。

俄羅斯也在網路上展示攻擊成果。俄軍精銳無人機部隊「盧比孔」（Rubicon）7月發布影片，展示對哈爾科夫州與蘇梅州加油站發動的9次攻擊。

烏克蘭人認為，俄方此舉也帶有報復意味。烏克蘭近來持續攻擊俄羅斯煉油廠，導致莫斯科及其他主要城市周邊加油站大排長龍。一名烏克蘭官員說，俄方可能希望藉攻擊烏克蘭加油站，向國內民眾宣稱「烏克蘭的情況更糟」。

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