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大量移民湧入西班牙北非飛地 歐盟領袖連番譴責

中央社／ 布魯塞爾31日專電
大量移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達。路透
大量移民從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達。路透

大量移民今天從摩洛哥湧入西班牙在北非的飛地休達（Ceuta），畫面震驚國際。歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula vonder Leyen）強調絕不允許這樣的行為，同時須加速進行遣返工作。

范德賴恩在31日晚間於社群平台X發表措辭強烈的聲明表示，來自休達的畫面令人無法接受，絕不允許任何人在不遵守規則的情況下來到歐盟。

她說，危險的邊境穿越行為必須立即停止，走私網絡必須被瓦解。同時在歐盟規則許可之下，遣返工作必須迅速進行。目前已指派兩位委員分別與西班牙和摩洛哥保持聯繫與合作，協助控制局勢。

范德賴恩強調，與摩洛哥的緊密合作將有助於取得具體成果。

歐盟理事會主席柯斯塔（Antonio Costa）同樣在X上發表聲明並且聲援西班牙。

他說，雖然目前位於休達的第三國公民無法自由前往西班牙本土或其他申根區國家，但西班牙展現的堅決回應，包含持續加速遣返程序，彰顯了歐盟保護外部邊境、打擊非法移民以及瓦解犯罪走私網絡的決心。

他強調，對於西班牙與摩洛哥應對這項共同挑戰以及確保迅速遣返的緊密合作表示歡迎。未來數日也將持續與西班牙的主管機關保持密切聯繫。

歐盟 移民 西班牙 摩洛哥

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