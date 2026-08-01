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剛說好授權烏克蘭生產愛國者飛彈 川普又改口：我還沒決定

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普7月28日在華府會面時合影。法新社
烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普7月28日在華府會面時合影。法新社

美國總統川普七月卅日接受英國金融時報（ＦＴ）專訪時改口稱，尚未決定是否授權烏克蘭生產「愛國者」攔截飛彈。他七月初公開表示將批准授權，烏克蘭總統澤倫斯基七月廿八日在白宮與川普會談後，也轉述川普已同意。

川普還對ＦＴ強調，目前重點是讓俄烏終戰，而非增加飛彈供應。

美國洛克希德馬丁公司與美國ＲＴＸ公司均生產愛國者。川普七月初還在土耳其安卡拉北約（ＮＡＴＯ）峰會說，將授權基輔生產愛國者。

對於七月廿八日的「川澤會」，澤倫斯基會後形容「很好」，兩人討論生產愛國者及其他幾個構想；川普「同意給我們（烏克蘭）授權」，「我（澤倫斯基）最近與（愛國者）製造商代表開會，希望能共同生產」。

但川普對ＦＴ改口稱，「由於這是款非常了不得的武器，我們（美國）對授權給誰，必須稍微謹慎點。我們其實很少授權生產武器裝備；我們現在還在評估此事（授權烏克蘭生產）」。

川普說，他正聚焦讓俄烏終戰，其女婿庫許納和美國中東特使威科夫接下來幾天將首度前往烏克蘭；「說白了，我們就是希望這場戰爭結束。我不是在尋求飛彈，我們在尋求和平」。

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