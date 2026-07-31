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大陸暨大巴丹群島爭議言論後 菲律賓支持對學術交流加強審查

中央社／ 馬尼拉31日綜合外電報導

在傳出中國大學稱菲律賓巴丹群島屬於中國後，菲國國防部今天說，鑑於與中國政府有關機構對菲國教育的影響引發疑慮，菲律賓有必要對外國政府支持的學術和文化交流加強審查。

路透社報導，美國智庫「海洋之光」（SeaLight）9日披露，中國暨南大學菲律賓研究中心6月舉辦的研討會，宣稱菲國最北端的巴丹群島（Batanes）屬於中國。當時已引發菲律賓外交部駁斥為「異想天開」。

海洋之光本週再發布調查報告指出，菲律賓華校的中文教師大多是在中國暨大培訓。

菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilberto Teodoro）表示，讓外國政府對菲國教育的投資受到大眾監督及讓相關制度透明，是「國家治理的基本責任」，也是保護菲國學術廉正及國家安全的必要之舉。

菲律賓國防部指出，中國國家安全法要求公民、教育機構和民間組織配合中國國家情報機關，令人擔憂與中國政府有關聯的實體涉入的學術交流，是否具有獨立性。

菲律賓國防部舉例，暨南大學等受北京管理的機構雖宣稱有學術自由，但實際上其在中國境內運作的環境，卻是言論自由受限、異議者遭處罰及政治敏感議題被封禁。

菲律賓國防部直言，這些形同中國政府擁有的政治宣傳管道，不可能存在真正的學術自由。因為在其中言論自由受壓迫、與中共立場不同的異議觀點立刻會被認定為犯罪，就連歷史事實也遭到嚴重審查，「尤其以暴力鎮壓天安門廣場的學生為例」。

菲律賓 巴丹群島

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