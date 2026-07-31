哈瑪斯：為巴勒斯坦人同意和平協議 解除武裝待協商

哈瑪斯高級官員今向媒體表示，在與巴勒斯坦各派別磋商後，已同意一項全面和平協議，以結束加薩戰爭。但他強調，此政治讓步是為拯救巴勒斯坦人民，並不代表哈瑪斯會放棄其政治綱領或巴勒斯坦人民族權利。

巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）談判團隊成員哈麥德（Ghazi Hamad）31日接受阿拉伯衛星電視台（Al Arabiya）訪問時表示，由於巴勒斯坦人民目前面臨艱難局勢，因此當前最重要的任務是保護加薩地區平民、結束人道苦難；在與巴勒斯坦各政治力量深入協商並形成共同立場後，哈瑪斯已同意一份全面和平協議。

然而，哈麥德也強調，「哈瑪斯是為了拯救巴勒斯坦人民而選擇讓步」，這些讓步並不代表哈瑪斯會放棄組織基本立場及其政治目標。

針對最具爭議的武裝問題，哈麥德表示，哈瑪斯不會立即或單方面交出武器，而是納入一套相互履行承諾的機制。該和平協議已規劃分階段執行，因此武裝及安全安排都將依照各方履約進度推進。

哈麥德另表示，協議也規劃成立一個國家監督委員會，負責監督各方的執行內容，並確保各方履行承諾，且任何一方都不應在其他各方尚未履行承諾前單方面先行履約。

對於哈瑪斯未來的角色，哈麥德指出，協議並未要求哈瑪斯解散或完全退出政治舞台，因此哈瑪斯將繼續以政治力量存在，並參與政治活動。

至於以色列撤軍問題，哈麥德表示，協議內容提及讓以軍全面撤出加薩地區，但具體時間表仍需在執行階段由各方協商確定。

另外，關於是否在加薩部署一支國際部隊，哈麥德表示，相關安排尚未最後拍板，各方仍須就部隊的性質、授權範圍及運作方式進一步磋商。

報導指出，根據目前公布的和平協議草案，協議將在各方批准後14天內開始實施，內容包括將加薩行政管理權移交給獨立的「加薩國家行政委員會」（National Committee for the Administration of Gaza）、停止軍事行動、部署國際維穩部隊、啟動重建計畫，以及推動裁軍和安全體系重組。

不過，協議仍存在若干關鍵細節尚未確定，包括國際部隊的部署方式及以色列撤軍時程，且以色列也尚未正式批准協議全部內容。

阿拉伯衛星電視台分析，哈麥德的說法顯示，哈瑪斯正試圖將「放棄加薩治理權」與「保留政治力量」區隔開來，一邊要結束加薩戰爭和緩解人道危機，另一邊則要繼續維持哈瑪斯未來在巴勒斯坦政治架構中的角色。