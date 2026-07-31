埃及港口遭無人機襲擊 塞西警告區域局勢升溫

埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）對區域局勢升溫發出警告後，埃及政府今天表示，當局正在分析地中海某一港口遭襲擊後現場殘留的無人機碎片。

法新社報導，埃及政府先前已證實，達米艾塔港（Damietta）昨天有兩艘天然氣船起火，其中一艘為美資所有，起因是遭到無人機襲擊。這是中東戰爭爆發以來，埃及首度成為攻擊目標。

事發後，官員態度相當謹慎，除了警告區域局勢切勿「升溫」，也呼籲外界勿過度「揣測」。

塞西在事發後於昨天發表首次聲明，他在與西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）通電話時，警告「區域局勢升溫的危險」。

埃及總理馬德布利（Mostafa Madbouly）表示，當局正在對這起襲擊展開持續調查，「技術團隊已登上船隻並檢查無人機殘骸，安全機構目前正進行分析與研究，以確定來源」。

這起無人機襲擊事件與美國和以色列對抗伊朗戰爭期間、襲擊埃及在波斯灣及阿拉伯盟友的事件類似，目前尚無任何交戰方宣稱負責。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）今天在X平台發文表示，埃及是「這個區域重要的朋友與夥伴」，並稱這起襲擊事件是以色列的「假旗行動」。

伊朗在葉門的盟友「青年運動」（Houthi）則否認參與其中，並稱有關他們襲擊埃及的報導是「無稽之談」。

埃及尚未指控任何一方發動攻擊。馬德布利在今天的記者會上表示，雖然「外界有各種揣測與觀點，但國家不會依賴未經證實的揣測或推論」。

埃及外長阿布德拉提（Badr Abdelatty）今天與沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、約旦及科威特的外長通話，期間他也呼籲「緩和局勢」並透過「外交與政治途徑解決」。