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波海3國非法移民壓力加劇 愛沙尼亞一周查獲63人

中央社／ 維爾紐斯31日專電

波羅的海3國立陶宛、拉脫維亞與愛沙尼亞面臨的非法移民壓力持續升高。愛沙尼亞警方表示，過去一週共查獲63名無合法居留權的移民，幾乎為去年同期約2倍，且預料在天氣轉差前，相關壓力仍將持續。

根據愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）30日報導，這些移民多半經由白俄羅斯邊境進入拉脫維亞，再試圖穿越愛沙尼亞前往芬蘭。愛沙尼亞警察與邊防局（Police and Border Guard Board）指出，今年截至目前已查獲102人，遠高於去年全年39人。

自2021年以來，大批移民透過白俄羅斯邊境進入立陶宛、拉脫維亞及波蘭。歐洲官員普遍認為，此現象為白俄羅斯政權在歐盟制裁背景下所發動的混合戰手段之一。

報導指出，隨著波蘭與德國加強邊境檢查，原本經由中歐路線移動的移民流向逐漸北移，轉向波羅的海地區。愛沙尼亞警察與邊防局表示，多數移民是在愛沙尼亞首都塔林（Tallinn）的旅館、港口或市中心被攔查，正準備搭乘渡輪前往芬蘭。

另一方面，拉脫維亞邊防單位今年已阻止超過8000起非法越境企圖，並指出移民行為日益激進。愛沙尼亞與立陶宛已多次派遣警力支援拉脫維亞邊境。

據報導，愛沙尼亞內政部長塔羅（Igor Taro）指出，有影像顯示白俄羅斯邊防人員引導移民前往邊境，甚至協助破壞邊境設施。他表示，攔查到的移民經常攜帶一般旅客不會帶的工具，例如梯子、大型剪鉗或電動角磨機等。

此外，立陶宛近日在與白俄羅斯邊境查獲2條地下通道。塔羅指出，這些地道結構經過精心設計，需大量材料支撐，並非個別移民能獨立完成，進一步凸顯背後可能存在組織介入。

ERR報導，愛沙尼亞警察與邊防局局長貝利謝夫（Egert Belitsev）表示，非法入境人數增加已對司法體系與地方政府造成壓力，包括拘留需經法院批准，以及部分入境者自稱未成年，需由地方政府提供監護。

他預估，只要天氣條件有利，非法移民壓力將持續至夏末甚至初秋。隨著10月至11月天候惡化，情勢才可能緩解。

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