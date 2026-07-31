美商無人艇拍到中國軍艦 菲軍：無立即威脅

一艘美製商用小型無人艇日前在菲律賓專屬經濟海域跟拍到一艘中國軍艦。菲律賓軍方今天表示，已注意到相關報導，現階段沒有跡象顯示相關情況對菲律賓國家安全構成立即威脅。

外電29日報導，美國無人艇製造商Seasats旗下一艘無人水面載具（USV），6月間在菲律賓呂宋島外海成功接近一艘中國人民解放軍海軍飛彈驅逐艦，並拍攝影像。

菲律賓軍方「西菲律賓海」事務發言人崔尼代（Roy Vincent Trinidad）今天表示，有注意到有關中國軍艦及外國無人艇在菲律賓專屬經濟海域活動的報導。

崔尼代說，軍方正持續與其他海事機構協調，密切追蹤與監控即時海上情勢，目前沒有任何跡象顯示相關情況對菲律賓國家安全構成立即威脅。

他補充，軍方將持續維護菲律賓海洋利益，呼籲民眾避免作出任何臆測，並以政府官方發布的資訊為準。

菲律賓海域廣闊，不時有外國船舶或軍艦通過。2025年2月，菲律賓軍方曾監測到中國海軍一支艦隊，包括1艘刃海級飛彈巡洋艦、1艘江凱II級護衛艦及1艘福池級補給艦，在未事先知會菲律賓的情況下穿越菲律賓內水。

菲律賓軍方當時表示，相關航行雖符合國際法，但中方未履行事先通知程序，不符合無害通過原則。

2024年12月，菲律賓軍方也證實一艘俄羅斯攻擊潛艦曾在西明多羅省（Occidental Mindoro）外海浮起，軍方接獲通報後立即派遣軍艦以及軍機進行監控及伴航。

另一方面，菲律賓媒體整合菲律賓海軍數據報導，中國船艦近年在「西菲律賓海」更趨活躍，2024年監測到278艘次中國船艦，包括79艘次海警船及199艘次海軍艦艇；2025年增至447艘次，其中海警船161艘次、海軍艦艇286艘次。

菲律賓海軍今年1月曾表示，中國船艦在「西菲律賓海」的存在已變得更具持續性、且更接近菲律賓主要島嶼。

「西菲律賓海」是菲律賓對在南海聲索海域的官方稱呼，範圍大致包括從領海基線向西延伸200海里專屬經濟海域。