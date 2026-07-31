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大馬機師攜7萬顆搖頭丸 飛印尼遭逮恐面臨死刑

中央社／ 雅加達31日綜合外電報導

印尼警方今天表示，一名馬來西亞機師因行李箱藏有超過7萬顆搖頭丸，在雅加達的國際機場遭到逮捕，在印尼可能面臨死刑。警方指出，這名男子駕駛客機時仍處於吸毒狀態。

法新社報導，警方僅以姓名縮寫MSO稱呼這名39歲的機師。他29日晚間從吉隆坡飛抵蘇卡諾-哈達國際機場（Soekarno-Hatta International Airport）不久後便遭到逮捕。

機場海關辦公室未透露這名機師任職的航空公司，但航班編號顯示，這架飛機為馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）航班。

機場海關辦公室官員亨基（Hengky TomuanParlindungan Aritonang）在印尼首都雅加達向媒體表示：「他的尿液檢驗結果驗出對甲基安非他命、搖頭丸（MDMA）與古柯鹼呈陽性反應。因此，在執飛那架航班時，他是處於毒品影響下。」

他說：「讓我們所有人擔憂的是，這個人的職業是機師，而且在他抵達時，他才剛駕駛那架從吉隆坡飛抵印尼的飛機。」

海關人員在這名機師的行李箱中發現14包搖頭丸，數量超過7萬顆，還在他的手提行李中查獲4公克甲基安非他命。

印尼國家警察毒品犯罪單位警官阿瓦魯丁（Awaludin Amin）表示，這是這名男子第3度走私毒品到印尼。

阿瓦魯丁說，警方強烈懷疑MSO是國際販毒集團成員，已指控他違反印尼的毒品法。根據法律，如果遭判有罪，他可能面臨死刑或無期徒刑。

印尼擁有全球數一數二嚴格的反毒法律，包括對走私犯判處死刑，不過，印尼近年來一直暫停執行死刑。

印尼 機師 死刑

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