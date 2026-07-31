阿根廷總統發布緊急命令 禁散布仇恨言論外國人入境

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天宣布，禁止對阿根廷發表「仇恨」言論的外國人入境，他聲稱阿根廷正遭到一場別有用心的行動鎖定。

法新社報導，專家對該緊急命令的法律可行性提出質疑。雖然該命令已經生效，但仍需獲得國會批准才能繼續具備法律效力。

這項措施將禁止被認定曾對阿根廷或其人民「散布或煽動仇恨言論」的外國人入境，並可將他們驅逐出境。

米雷伊在聲明中表示，這項措施旨在回應「近期針對阿根廷共和國及其人民所展現的敵意」。

這位奉行極端自由主義的領導人，顯然是在指阿根廷最近於世界盃決賽敗給西班牙後引發的民眾反應。

在此命令頒布之前，米雷伊26日曾聲稱美洲其他地區的左翼政府正主導「反阿根廷行動」。

該法令指出，這項措施不會侵犯憲法保障的政治、學術或意識形態異議表達權利。這項措施一公布，立即遭到反對黨強烈反彈。

中間派激進公民聯盟（Radical Civic Union）黨主席奇亞雷拉（Leonel Chiarella）在社群平台X發文表示，「總統的法令違憲」，並主張阿根廷國會「應明確予以否決」。

反對派國會議員羅西（Agustin Rossi）在X上發文指出，這項法令「模仿（美國總統）川普的反移民邏輯」。

國會委員會將審查該措施的緊急性，之後該措施將交由眾議員和參議員審議，只有在兩院皆予以否決時才會被廢棄。