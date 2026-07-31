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印尼憲法法院：免費營養午餐合憲 但不應列教育預算

中央社／ 雅加達31日專電

印尼憲法法院昨天就2026年度國家預算法相關條文作出部分准許判決，裁定免費營養午餐計畫符合憲法，但相關經費未來不得再列入教育預算，最晚須於2028年度國家預算與教育預算分開編列。

印尼「羅盤報」（Kompas）報導，此案由「努山塔拉學習園基金會」（Yayasan Taman Belajar Nusantara）等單位，針對免費營養午餐計畫經費納入國家教育預算提出審查。聲請方主張，將免費營養午餐計畫經費納入教育預算，不符合憲法對教育經費用途的規範。

憲法法院裁定，免費營養午餐計畫本身符合憲法，但相關經費未來不應列入教育預算。法院表示，因2027年度印尼國家預算已進入編列程序，相關安排可有過渡期；明年度若列入教育預算，不得影響教育核心項目的經費，並最晚須於2028年度國家預算中完成調整。

法院指出，憲法保障的教育經費應用於學生、教職人員、教育設施、課程及教育評量等核心項目，免費營養午餐計畫經費不屬於上述範疇，因此不應納入教育預算；將兩者分開編列，也能為該計畫提供更明確的法律依據。

印尼國家通訊社安塔拉（Antara）今天報導，印尼國務秘書長普拉塞蒂歐（Prasetyo Hadi）表示，因陪同總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）赴中爪哇訪問，政府尚未收到憲法法院判決正式文本，將先研究判決內容。他說，政府尊重憲法法院判決，涉及國家預算事項將與國會共同研議。

免費營養午餐計畫是普拉伯沃上任後推動的主要政策之一，原編列335兆印尼盾（約新台幣5980億元），後調整為229兆印尼盾（約新台幣4090億元）。根據印尼2026年度國家預算，教育預算編列為769兆印尼盾（約新台幣1.37兆元），其中223兆印尼盾（約新台幣3980億元）用於免費營養午餐計畫。

印尼 免費 營養午餐

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