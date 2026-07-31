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巴西總統之子涉關說 最高法院批准聯邦警方調查
兩名知情人士表示，巴西最高法院大法官已批准聯邦警方調查總統魯拉的兒子法必歐（Fabio Luis Lula da Silva），懷疑他不當協助遊說人士向衛生部進行關說。
路透社報導，聯邦警方上週尋求批准對法必歐展開調查，指控他涉嫌為商人安杜斯（Antonio CarlosCamilo Antunes）進行權力關說及貪汙。
知情人士說，調查重點之一很可能是法必歐是否協助安杜斯的企業接觸衛生部官員，推動與醫療用大麻有關的合作案。
法必歐的律師未立即回應置評請求。安杜斯的法律代表也暫時無法聯繫取得回應。
魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在播客節目訪問中表示，他的兒子將像其他公民一樣接受調查，不會受到特殊待遇，「我不會利用我的職位來保護他」，並說他不會干預調查。
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