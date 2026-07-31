快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

巴西總統之子涉關說 最高法院批准聯邦警方調查

中央社／ 聖保羅30日綜合外電報導

兩名知情人士表示，巴西最高法院大法官已批准聯邦警方調查總統魯拉的兒子法必歐（Fabio Luis Lula da Silva），懷疑他不當協助遊說人士向衛生部進行關說。

路透社報導，聯邦警方上週尋求批准對法必歐展開調查，指控他涉嫌為商人安杜斯（Antonio CarlosCamilo Antunes）進行權力關說及貪汙。

知情人士說，調查重點之一很可能是法必歐是否協助安杜斯的企業接觸衛生部官員，推動與醫療用大麻有關的合作案。

法必歐的律師未立即回應置評請求。安杜斯的法律代表也暫時無法聯繫取得回應。

魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）今天在播客節目訪問中表示，他的兒子將像其他公民一樣接受調查，不會受到特殊待遇，「我不會利用我的職位來保護他」，並說他不會干預調查。

巴西 最高法院 魯拉

延伸閱讀

巴西總統選舉 牽動美中全球棋局

參院新冠聽證／佛奇有拜登特赦令「藐視國會」有罪嗎

川普提名布蘭希出任司法部長受阻 考慮暫時撤回

美議員敵意質詢新冠起源 佛奇行使緘默拒答百餘問題

相關新聞

盟軍無人機當敵機！南韓啟動防空系統 差點打下參加軍演的美方無人機

南韓軍方30日在邊境地區舉行韓美聯合軍演期間，將美軍放飛的無人機誤判為北韓空中威脅，啟動防空作戰系統，險些將這架無人機擊落。韓媒指出，美軍已事先通報演訓計畫，但南韓軍方承辦部門未向上呈報，才導致這起事件發生。

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：「還不確定」

美國總統川普30日接受金融時報獨家電話訪問時表示，他「不確定」華府是否會授權烏克蘭生產愛國者地對空攔截彈，並說：「我們正在研究。」

中國沿第一島鏈多方出擊 專家：試探川普是否保護遭霸凌盟友

中國海警20日在兩國都聲索主權的南海仁愛暗沙，以船槳毆打菲律賓海軍艦艇上的水兵。雙方短暫扭打後，身穿短褲和T恤的菲律賓人擊退身穿制服與橘色背心的中國海警，菲方2人隨後住院。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro junior）3天後抱怨：「他們把我們當傻瓜耍。」

川普政府公開UFO檔案 解密3大意義和4個發現

在美國總統川普指示下，五角大廈今年5月及6月先後公布三批不明飛行物的機密檔案，再次引發外星人存在的討論。本報記者透過AI協作分析293件文件、影片與音訊，解密檔案內容與整理相關數據趨勢，除了外星人與UFO的謎團之外，背後還潛藏哪些地緣政治的意義？

解密美國UFO檔案新聞幕後 記者如何和AI謹慎分工？

2026年5月起，美國川普政府陸續公布「不明異常現象」（UAP，過去俗稱 UFO）相關文件、照片與影片，立刻引起全球軍事迷和UFO迷關注；豐富的資料量、首次公開的新鮮感，成為全球媒體爭相報導的題材。 但盤點國內外報導之後，我們發現，多數媒體只是從中挑幾份具話題性的檔案處理，卻無法呈現整批資料的敘事樣貌。我們開始好奇，若能一次分析全部檔案，會有什麼新故事出現？又會浮現什麼樣的規律？有什麼訊息是抽樣看不到、只有全數分析才能回答的？這是這次專題的初衷。

用AI畫非洲地圖卻把國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

2026年愛滋病大會日前在巴西里約熱內盧舉行，但美國國務院進行簡報時，一張美國政府製作的非洲地圖卻把所有國家都標錯，引發與會者騷動，紛紛截圖上傳網路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。