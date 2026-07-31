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巴基斯坦南部煤礦爆炸 至少34名礦工罹難
巴基斯坦南部一處煤礦發生爆炸，造成至少34名礦工死亡。巴基斯坦省級災害管理機構今天表示，救難人員仍持續搜救其他失聯礦工。
法新社報導，昨天發生的這起礦災事故，地點位於資源豐富的俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）附近一座煤礦。爆炸據信由甲烷氣體引發，隨後展開的搜救行動持續至深夜。
俾路支省災害管理局今天凌晨發布聲明指出，「根據現場救援隊回報，目前已尋獲34具罹難者遺體。」
聲明指出，「聯合救援行動仍在進行，以搜尋並救援其他受困礦工」，但未說明爆炸時礦坑內有多少礦工。
巴基斯坦礦災相當常見，尤其是在俾路支省。
俾路支省是巴基斯坦最大省分，也是全國最貧困的地區，在教育、就業及經濟發展等多項指標上均落後全國其他地區。
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