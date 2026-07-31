快訊

台股單日衝破四大關卡！台積電攻漲停 大盤終場飆3,186點寫歷史神蹟

監院明起沒監委 新人事立院9月29日投票表決

棒球／跨越科技、產業與公共服務 各界盼郭智輝打造台灣棒球新典範

聽新聞
0:00 / 0:00

巴基斯坦南部煤礦爆炸 至少34名礦工罹難

中央社／ 巴基斯坦奎達市31日綜合外電報導

巴基斯坦南部一處煤礦發生爆炸，造成至少34名礦工死亡。巴基斯坦省級災害管理機構今天表示，救難人員仍持續搜救其他失聯礦工。

法新社報導，昨天發生的這起礦災事故，地點位於資源豐富的俾路支省（Balochistan）首府奎達（Quetta）附近一座煤礦。爆炸據信由甲烷氣體引發，隨後展開的搜救行動持續至深夜。

俾路支省災害管理局今天凌晨發布聲明指出，「根據現場救援隊回報，目前已尋獲34具罹難者遺體。」

聲明指出，「聯合救援行動仍在進行，以搜尋並救援其他受困礦工」，但未說明爆炸時礦坑內有多少礦工。

巴基斯坦礦災相當常見，尤其是在俾路支省。

俾路支省是巴基斯坦最大省分，也是全國最貧困的地區，在教育、就業及經濟發展等多項指標上均落後全國其他地區。

巴基斯坦 爆炸 災害 熊本 強震 熊本地震 日本

延伸閱讀

餘震不斷…熊本7.1強震商場爆炸塌 恐多人死亡

熊本永旺商場失去防災機能 爆炸後4員工失聯

熊本強震永旺夢樂城爆炸坍塌 研判可能多人死亡、救援持續

熊本地震後永旺商場爆炸 警方估20逾名員工失聯

相關新聞

盟軍無人機當敵機！南韓啟動防空系統 差點打下參加軍演的美方無人機

南韓軍方30日在邊境地區舉行韓美聯合軍演期間，將美軍放飛的無人機誤判為北韓空中威脅，啟動防空作戰系統，險些將這架無人機擊落。韓媒指出，美軍已事先通報演訓計畫，但南韓軍方承辦部門未向上呈報，才導致這起事件發生。

才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：「還不確定」

美國總統川普30日接受金融時報獨家電話訪問時表示，他「不確定」華府是否會授權烏克蘭生產愛國者地對空攔截彈，並說：「我們正在研究。」

中國沿第一島鏈多方出擊 專家：試探川普是否保護遭霸凌盟友

中國海警20日在兩國都聲索主權的南海仁愛暗沙，以船槳毆打菲律賓海軍艦艇上的水兵。雙方短暫扭打後，身穿短褲和T恤的菲律賓人擊退身穿制服與橘色背心的中國海警，菲方2人隨後住院。菲律賓國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro junior）3天後抱怨：「他們把我們當傻瓜耍。」

川普政府公開UFO檔案 解密3大意義和4個發現

在美國總統川普指示下，五角大廈今年5月及6月先後公布三批不明飛行物的機密檔案，再次引發外星人存在的討論。本報記者透過AI協作分析293件文件、影片與音訊，解密檔案內容與整理相關數據趨勢，除了外星人與UFO的謎團之外，背後還潛藏哪些地緣政治的意義？

解密美國UFO檔案新聞幕後 記者如何和AI謹慎分工？

2026年5月起，美國川普政府陸續公布「不明異常現象」（UAP，過去俗稱 UFO）相關文件、照片與影片，立刻引起全球軍事迷和UFO迷關注；豐富的資料量、首次公開的新鮮感，成為全球媒體爭相報導的題材。 但盤點國內外報導之後，我們發現，多數媒體只是從中挑幾份具話題性的檔案處理，卻無法呈現整批資料的敘事樣貌。我們開始好奇，若能一次分析全部檔案，會有什麼新故事出現？又會浮現什麼樣的規律？有什麼訊息是抽樣看不到、只有全數分析才能回答的？這是這次專題的初衷。

用AI畫非洲地圖卻把國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

2026年愛滋病大會日前在巴西里約熱內盧舉行，但美國國務院進行簡報時，一張美國政府製作的非洲地圖卻把所有國家都標錯，引發與會者騷動，紛紛截圖上傳網路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。