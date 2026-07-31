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才說要授權烏克蘭自製愛國者飛彈 川普改口：「還不確定」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張烏克蘭總統府新聞處28日拍攝並發布的照片顯示，烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普在華盛頓會晤時合影。法新社
這張烏克蘭總統府新聞處28日拍攝並發布的照片顯示，烏克蘭總統澤倫斯基（左）與美國總統川普在華盛頓會晤時合影。法新社

美國總統川普30日接受金融時報獨家電話訪問時表示，他「不確定」華府是否會授權烏克蘭生產愛國者地對空攔截彈，並說：「我們正在研究。」

愛國者防空系統是烏克蘭攔截俄羅斯彈道飛彈、保衛基輔及其他城市的重要防線，洛克希德馬丁與RTX均生產愛國者攔截飛彈。川普7月初曾在土耳其舉行的北約峰會上表示，華府將授權基輔生產愛國者飛彈。澤倫斯基能說服川普考慮允許基輔生產，堪稱一大成果。

川普2天前才在白宮會見烏克蘭總統澤倫斯基。澤倫斯基形容會面「很好」，並表示兩位領袖討論了「生產愛國者攔截彈及其他幾項構想」。他說，川普「同意授權給我們」，又透露最近曾與愛國者系統製造商會面：「我與生產商代表舉行了會議，希望雙方能夠共同生產。這非常重要。」

然而，川普向金融時報表示：「這是一款非常了不起的武器，我們對授權給誰得稍微謹慎一點。我們其實很少授權生產武器裝備。」

川普還說，他正專注於結束俄羅斯在烏克蘭發動的戰爭，兩名特使庫許納和威科夫未來幾天將首度前往烏克蘭。他表示：「說白了，我們就是希望烏克蘭與俄羅斯的戰爭結束。我不是在尋求飛彈。我們在尋求和平。」

另外，川普也堅稱，儘管伊朗近幾天攻擊中東各地目標，顯示有意擴大戰事，但德黑蘭屈服只是時間問題。他說：「我們正把他們打得落花流水。」

川普同時樂觀表示，美國將敲定上周公布、具有里程碑意義的美沙民用核能協議。他告訴金融時報，已與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德及以色列總理內唐亞胡討論關係正常化，這是「兩國都非常樂見的事情，可能會實現」。

川普在美沙核能協議最初公布後曾表示，協議將以利雅德與以色列實現外交關係正常化為條件。不過，穆罕默德．沙爾曼先前堅稱，只有以色列採取不可逆轉的措施，為建立巴勒斯坦國創造條件，沙以關係才可能正常化，但以色列一直拒絕採取相關措施。

烏克蘭 愛國者飛彈 川普

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