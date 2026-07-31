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北韓批美軍擴編駐日司令部 朝鮮半島衝突遲早問題

中央社／ 首爾31日綜合外電報導

北韓官媒今天發表社論，批評美國駐日司令部的擴編，並警告朝鮮半島發生衝突已不僅是「可能性」，而是「早晚的問題」。

這篇社論指出，美軍駐日司令部總部人員的增加，顯示正在發展為全面性的「戰爭指揮部」，並指責華府正在為日本自衛隊進入亞太地區衝突做準備。

美軍駐日司令官約斯特（Stephen Jost）最近接受日本「朝日新聞」訪問時表示，過去一年內總部人員增加了215人，以加強指揮功能，並提升與美國盟友的協調能力。

北韓中央通信社 （KCNＡ）稱，近期美國、韓國及日本的軍事合作已讓區域緊張情勢升高；一旦朝鮮半島發生衝突，美軍駐日部隊勢必將成為首波增援部隊之一。

社論同時指責華府的「軍事冒險主義」，並表示這已使得北韓發展核能力作為嚇阻手段變得合理。

朝鮮半島 北韓 衝突

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