用AI畫非洲地圖卻把國家全標錯！美國務院認了：我們負全責

2026年愛滋病大會日前在巴西里約熱內盧舉行，但美國國務院進行簡報時，一張美國政府製作的非洲地圖卻把所有國家都標錯，引發與會者騷動，紛紛截圖上傳網路。

路透查看簡報影片發現，這張錯誤地圖在一場介紹國務院新衛生協議的簡報進行到一半時出現。圖片帶有人工智慧浮水印，顯示是使用OpenAI工具製作，並將目前有數百名美軍部署的奈及利亞標示為撒哈拉沙漠中的內陸國家。位於非洲東南部的莫三比克被移到東非，位於西非的象牙海岸則被放到非洲大陸另一側。

這張地圖的截圖最早出現在愛滋病專家巴斯（Emily Bass）一篇Substack電子報貼文中，之後在LinkedIn廣泛流傳，其中一篇貼文獲得約4萬次瀏覽。專注於AI與地緣政治議題的大西洋理事會非常駐資深研究員佩蒂特（Matt Petit）在貼文中寫道：「無論是製作還是核准這張投影片的人，都不知道非洲各國位於何處，也不在意檢查自己的工作。」

OpenAI表示，正在調查這篇報導。國務院則表示，對造成的混亂「負全部責任」，並稱這張地圖出自一名團隊成員之手，對方在活動前倉促修改簡報投影片。

根據報導，當時發表簡報的是美國國務院全球衛生安全與外交局資深官員兼代理全球愛滋病協調員葛瑞姆（Jeff Graham）。他未回覆詢問。國務院在聲明中表示：「我們對這張地圖為與會者，包括我們的非洲夥伴，造成的混亂與錯誤呈現負全部責任。」

國務院表示，儘管出現這張地圖，會議討論仍「具有實質內容且富有建設性」，並稱美方仍致力於以實際成果對抗愛滋病。