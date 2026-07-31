數千移民湧入西班牙飛地 義大利籲暫停申根資格

數千移民今天湧入北非西班牙飛地休達，西國政府緊急派遣軍隊支援維安，同時設法避免鄰近另一處飛地麥里亞出現闖關潮。義大利總理梅洛尼則主張暫停西班牙的申根區資格，引發兩國外交交鋒。

西班牙國家電視台（TVE）報導，今天共有約2000至3000名移民進入休達（Ceuta）。現場畫面顯示，數百名移民從摩洛哥一側游泳或利用輪胎內胎漂浮渡海，也有人突破陸地邊境閘門，奔跑進入休達市區。

在休達邊境外的摩洛哥城市費尼迪克（Fnideq），目擊者告訴路透社，摩洛哥當局深夜出動水砲，試圖驅離準備越境的移民。

剛抵達休達、頭髮和衣服仍濕透的移民薩卡里亞（Jadid Zacaria）下午受訪時表示：「過程真的非常艱辛，警方試圖阻止我們，但靠著意志與決心，我們還是來到了這裡。」

部分移民進入休達後興奮高喊「西班牙萬歲」。

在另一座位於北非的西班牙自治市麥里亞（Melilla），當地媒體與人權團體發布的畫面顯示，貝尼安薩爾（Beni Ansar）邊境關口深夜爆發衝突。當地是過去6年來摩洛哥與麥里亞之間唯一開放的陸路通道。

摩洛哥人權協會（Moroccan Association for HumanRights）成員納吉（Omar Naji）表示，「至少有3輛車遭縱火，移民與安全部隊均傳出有人受傷。」

休達地方當局指出，今天共尋獲9具遺體，使近月來試圖進入休達途中喪生的移民增至60人。

西班牙政府表示，已自本土增派200名專業警力及60名軍人支援休達，但目前尚未說明是否增援麥里亞。

西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）辦公室表示，桑傑士與內政部長格蘭德－馬拉斯卡（FernandoGrande-Marlaska）將於31日前往休達，會晤安全部隊及地方官員。

休達與麥里亞是歐洲聯盟（EU）在非洲唯一的陸地邊界，兩地長期是移民試圖前往歐洲的重要入口，因此不時出現大規模越境事件。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）今天呼籲，鑑於數千名移民湧入與摩洛哥接壤的西班牙飛地休達，應暫停西班牙在歐盟申根區（Schengen Area）的資格。

梅洛尼在社群平台X發文表示，政府正召集相關部會開會，會後準備採取包括「暫停西班牙申根協定資格」在內的特殊措施。她形容來自休達的畫面「令人震驚」，並強調多數移民包括兒童，都必須游泳才能抵達。

梅洛尼說：「義大利不會袖手旁觀。」

義大利外交部長塔加尼（Antonio Tajani）稍早也在X發文表示：「我支持暫時對西班牙關閉申根區。非法且失控移民會對國家安全構成威脅。」

他還批評，馬德里政府決定讓超過50萬名非法移民取得西班牙與歐盟公民身分，是「嚴重錯誤，還會助長人口販運」。

西班牙外長阿爾巴雷斯（Jose Luis Albares）則反駁，塔加尼將移民議題當作政治操作工具，這類言論不符合「夥伴與友好國家的分際」，西班牙期待的是歐洲團結，而非政黨民粹操作。

申根區目前涵蓋29個歐洲國家，成員國已正式取消彼此之間的邊境管制。

此外，義大利極右翼副總理薩爾維尼（MatteoSalvini）更主張，應全面暫停整個申根區制度。