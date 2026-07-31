澳洲專家：國際資安合作 須擴大與台灣「二軌」外交

澳洲資訊戰專家奧斯汀（Greg Austin）向中央社指出，為了應對日益嚴峻的資安威脅，澳洲和台灣應該加強以民間主導的「二軌」（Track II）外交，以便填補兩國因缺乏官方交流所產生的資安合作缺口。

資安戰略顧問機構「社會網路研究中心」（SocialCyber Group）總監、雪梨科技大學（University ofTechnology, Sydney）兼任教授奧斯汀接受中央社訪問時指出，台灣、日本、韓國以及澳洲等地區與國家均面對日益嚴重的資訊安全威脅，而這些地區與國家之間的資安經驗，又值得彼此互相學習；故此，區域內民主國家需要共同建構一個跨國的資安合作網絡。

奧斯汀提醒，區域內民主國家要有效地展開跨國資安合作，必須納入台灣；為此，有關跨國合作網絡可以採取「二軌」（Track II）外交模式，集結夥伴國家的資安專家學者成立智庫或研究組織；「二軌」模式的特點在於，它是由民間力量主導，同時開放讓合作國家官員參與。他說：「典型的『二軌』機制，是將學者和官員集合在一個非官方論壇上，共同探討重要議題；這是『二軌』機制的基本合作性質。」

奧斯汀解釋，「二軌外交」（Track II diplomacy）是常見於冷戰時期國際交流模式；它是指當「一軌」（Track I）官方對官方的外交活動難以展開時，則改為由民間主導國際交流；而這過程中所累積的共識與互信，則可回饋、促成或調整相關政府決策。

奧斯汀提到，即使是在冷戰結束後，「二軌」外交仍然有著重要作用；例如「亞太安全合作理事會」（CSCAP）本身，正是因應冷戰時期「二軌」外交需要而壯大的機構；直到今天，仍有台灣專家、學者參與「泛亞太安全合作理事會」。

奧斯汀強調，「二軌」合作是由民間主導，不受所謂「一中」政策制約，可望能更有效地推進澳、台，以及區域內其他民主國家之間的跨國合作。因此，他提醒國際社會必須持續正視「二軌」外交管道的作用。

奧斯汀說：「就正如長期以來，台灣專家學者參與泛亞太安全合作理事會；不過，受到中國壓力影響，這種『二軌』合作恐怕會日益少見。」奧斯汀又指出，印太區域內民主國家必須互相合作，才有可能抵禦來自中國、俄羅斯的資訊戰入侵，以及應對包括美國在內的跨國科技巨頭放任假消息操縱和散播的問題。

奧斯汀說：「尤其是對中等強國而言，國際合作集中資源打擊假訊息，是十分重要的；因為相關威脅的規模和速度，往往會讓中等強國難以應付，特別是像澳洲人口才2500萬，或者像台灣人口規模相近的小國，是需要聯合起來以便有效地了解、追蹤、報告事態發展，以及制定應對策略。」

奧斯汀相信，藉著加強「二軌」外交，納入台灣民間力量，將有助區域內中等強國之間建立資安合作網絡。他說：「只能透過聯合跨國公民及學術界的力量，建立一個具有廣泛社會基礎的公民社會倡議，才能夠取得效果的；因為，對抗虛假資訊的責任，是不能託付於某個機構、某個政府，也不能是某個社會組織；必須仰賴公民社會廣泛動員不同的民間力量，合力應付不同的議題，才有可能成功的。」