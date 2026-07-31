北約加籍華裔女實習生間諜案 路透：疑為中國工作

比利時日前逮捕張姓中國裔加拿大籍女子，檢方指她涉嫌在北大西洋公約組織（NATO）軍事總部實習期間，替第3國從事間諜活動。路透社今天引述消息來源說法，疑她是為中國當間諜。

比利時檢方25日公布時，並未說明這名女子是為了哪個國家或組織當間諜。如今兩名消息人士向路透社表示，相關國家是中國。

中國外交部、中國駐布魯塞爾大使館，均未立即回覆路透社的詢問。

路透引述知情人士表示，這名女子名為ClaireZhang，年約30多歲，並非學生。約一年前來到蒙斯（Mons），開始在北約軍事總部「歐洲盟軍最高指揮部」（SHAPE）實習，在資訊科技部門工作。張在比利時登記為單身且無子女。

根據新唐人電視台報導，此女姓名張碧薇（BiweiZhang，音譯），在職場上使用英文名Claire Zhang；社群媒體則使用Catina Zhang。

路透社報導，張並未立即回應發送到她社群帳號的訊息，也未就相關指控公開發表任何意見，也沒有代表她的律師出面說明。

根據消息人士證實的社群網路服務網站LinkedIn資料，張過去曾在歐洲太空總署（ESA）及世界貿易組織（WTO）工作。

●安全查核責任

依規定，北約對實習生的安全查核工作，由原屬國家負責，張當初的安全查核工作由加拿大進行。

加拿大公共安全部長安南達桑加雷（GaryAnandasangaree）本週稍早表示，將檢討加拿大的安全審查程序，並強調「查明事件真相至關重要」。

比利時檢方指出，在觀察到她的行為後，歐洲盟軍最高指揮部隨即向比利時情報單位通報她的可疑行為。

最高指揮部發言人表示，目前沒有任何跡象顯示此次事件有影響到北約的作戰準備、指揮與管制或正在進行的任務。

檢方28日表示，張的審前羈押期已延長了一個月，不得保釋。一名發言人今天指出，張已對此提出「抗告」，相關裁決預計在未來兩週內出爐。