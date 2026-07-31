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美企無人機廠遭俄飛彈摧毀！專家：烏克蘭若設愛國者產線也會成目標

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座美國企業所有的無人機工廠。圖為FP-1縱深打擊無人機，非當事美企產品。路透
俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座美國企業所有的無人機工廠。圖為FP-1縱深打擊無人機，非當事美企產品。路透

衛報30日報導，俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座無人機工廠。這座工廠由在德拉瓦州註冊的美國企業「Terminal Autonomy」所有，似乎是俄羅斯在烏俄衝突中首次以美國公司為攻擊目標。

一名知情人士表示，Terminal Autonomy生產精準「縱深打擊」無人機，配備可抵禦俄軍訊號干擾的導引系統。「終端自主」（terminal autonomy）一詞則是指自殺式無人機發動攻擊的最後階段，防守方干擾無線電波或行動通訊服務後，由人工智慧接管武器控制權。

Terminal Autonomy沒有回覆電子郵件置評請求，烏克蘭國防部也未回覆詢問。不過，德拉瓦州政府紀錄顯示，Terminal Autonomy於2023年在該州註冊。公司網站寫道：「我們部署人工智慧導引的滯空彈藥和精準彈藥，目前已投入現役，用於打擊前線敵方目標。」

俄羅斯官媒塔斯社（Tass）26日率先報導此事，並引述俄羅斯國防部為消息來源，但未披露工廠由一家美國公司所有，只提到「一家烏美公司的專家」曾在該廠工作。塔斯社報導，該廠生產AQ-400「鐮刀」（Scythe）和AQ-100「刺刀」（Bayonet）無人機。知情人士表示，這起攻擊沒有造成人員死亡。

美國總統川普先前對武裝烏克蘭態度冷淡，但7月初表示，美國將授權烏克蘭生產愛國者防空飛彈。前美國資深情報官員文西（Anthony Vinci）表示，俄羅斯人不在乎製造設施由美國人還是其他人所有，仍會將這類設施列為攻擊目標。他說：「我確實認為，如果愛國者飛彈或任何美國系統在烏克蘭生產，俄羅斯人就會以那座製造設施為攻擊目標。」

烏克蘭 無人機 飛彈

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