聽新聞
0:00 / 0:00
美企無人機廠遭俄飛彈摧毀！專家：烏克蘭若設愛國者產線也會成目標
衛報30日報導，俄羅斯24日發射彈道飛彈，摧毀烏克蘭首都基輔一座無人機工廠。這座工廠由在德拉瓦州註冊的美國企業「Terminal Autonomy」所有，似乎是俄羅斯在烏俄衝突中首次以美國公司為攻擊目標。
一名知情人士表示，Terminal Autonomy生產精準「縱深打擊」無人機，配備可抵禦俄軍訊號干擾的導引系統。「終端自主」（terminal autonomy）一詞則是指自殺式無人機發動攻擊的最後階段，防守方干擾無線電波或行動通訊服務後，由人工智慧接管武器控制權。
Terminal Autonomy沒有回覆電子郵件置評請求，烏克蘭國防部也未回覆詢問。不過，德拉瓦州政府紀錄顯示，Terminal Autonomy於2023年在該州註冊。公司網站寫道：「我們部署人工智慧導引的滯空彈藥和精準彈藥，目前已投入現役，用於打擊前線敵方目標。」
俄羅斯官媒塔斯社（Tass）26日率先報導此事，並引述俄羅斯國防部為消息來源，但未披露工廠由一家美國公司所有，只提到「一家烏美公司的專家」曾在該廠工作。塔斯社報導，該廠生產AQ-400「鐮刀」（Scythe）和AQ-100「刺刀」（Bayonet）無人機。知情人士表示，這起攻擊沒有造成人員死亡。
美國總統川普先前對武裝烏克蘭態度冷淡，但7月初表示，美國將授權烏克蘭生產愛國者防空飛彈。前美國資深情報官員文西（Anthony Vinci）表示，俄羅斯人不在乎製造設施由美國人還是其他人所有，仍會將這類設施列為攻擊目標。他說：「我確實認為，如果愛國者飛彈或任何美國系統在烏克蘭生產，俄羅斯人就會以那座製造設施為攻擊目標。」
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。