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智利著手與委內瑞拉恢復外交關係 總統：邁向新階段
智利於2024年與時任委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）政府斷交後，智利官方今天表示，目前正著手恢復與委內瑞拉的外交關係。
法新社報導，委內瑞拉政府於2024年7月下令撤回派駐智利及其他6國的外交人員，因為這些國家要求審查宣布馬杜洛勝選的大選結果。
自從馬杜洛今年1月遭美軍推翻以來，已有數個國家恢復與委內瑞拉當局的關係。
智利極右派總統卡斯特（Jose Antonio Kast）表示：「自即日起，智利與委內瑞拉正邁入新階段。」
卡斯特補充說：「這項協議將讓我們身為同在美洲大陸的國家，得以共同應對安全、移民及經濟發展等層面的重大挑戰。」
卡斯特目前正尋求從智利驅逐約33萬名無證移民，而先前與委內瑞拉缺乏外交關係，已被證實是實現這項目標的一大阻礙。
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