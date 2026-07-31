加薩和平有望？川普宣布達成歷史性協議 哈瑪斯全面繳械後以軍撤離

美國總統川普30日在真實社群發文宣布，「和平理事會已就巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯及加薩所有其他武裝團體全面解除武裝，達成歷史性協議」，並強調「這是邁向持久和平與安全的重大一步」。

川普寫道，這項協議是讓加薩最終由巴勒斯坦新政府治理的關鍵一步，新政府將與和平理事會密切合作，協助巴勒斯坦人民；以色列也將獲得應有的安全保障，加薩不再被用作發動恐怖攻擊的基地。

他指出，這是落實他的加薩20點和平計畫的一項重大里程碑，「協議將依審慎規畫的多個階段執行。隨著解除武裝工作完成，以色列部隊將撤離，國際穩定部隊將與新的巴勒斯坦警察部隊合作，負起維護加薩及其居民與鄰國安全的責任。」

川普強調，一年前的加薩走廊仍深陷戰火與人道危機，人質也遭殘酷囚禁，如今雖已取得歷史性進展，但仍有許多工作要做。他感謝埃及、卡達和土耳其等調解方所作的重要努力，尤其感謝他麾下傑出的團隊，以不懈努力促成這項歷史性突破。

他表示，根據這項協議，加薩最終將交由一個為巴勒斯坦人民服務的新政府掌管，也「絕不允許10月7日從加薩出現的威脅死灰復燃！」

川普最後寫道：「恭喜所有人取得這項令人驚嘆的進展，所有人都曾說這絕不可能實現！」半島電視台則表示，哈瑪斯向未就此事公開發言。