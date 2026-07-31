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單日數百移民湧入西班牙北非領土 政府派兵維安

中央社／ 西班牙休達30日綜合外電報導

西班牙政府今天宣布，將派遣軍人前往位於北非的西班牙領土休達，以確保當地安全。稍早有數以百計的移民從鄰國摩洛哥湧入休達，另有數百人正朝那裡移動。

與此同時，官員告訴法新社，已找到9名移民的遺體，他們試圖游泳前往休達（Ceuta），但於途中遇難。

長期以來，來自摩洛哥的移民湧入西班牙位於北非的兩處領土休達及麥里亞（Melilla），一直是兩國之間的敏感政治議題，有時越界人數多達數千人。

法新社記者目睹一批成人與孩童進入休達，絕大多數的人全身溼透。他們是透過游泳抵達，邊界隔離牆與海洋相接處附近的海岸遺留大量救生圈與衣物。

西班牙內政部表示：「武裝部隊將協助人民警備總隊（Civil Guard）行使其職權，並採取任何其他必要措施，以維護休達市的安全。」

內政部並未說明會派多少軍人到這塊面積18.5平方公里的領土，但表示，當地人民警備總隊人力將從現有的80人增加快一倍。內政部也將派遣潛水團隊與海巡船艦支援。

西班牙 移民 維安

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