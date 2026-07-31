失控AI網攻…川普：評估管制AI 但要領先中國

ＡＩ巨頭OpenAI旗下系統於測試期間失控發動網攻，引發外界擔憂ＡＩ模型帶來的風險。美國總統川普廿九日表示，其政府正在評估管制措施，但也要確保美國在此領域保持領先中國，「我們不想進行限制」。

川普在白宮受訪表示，「我們正在關注ＡＩ，正在評估管制措施」，但同時也要確保美國保持領先。他說，美國目前在ＡＩ領域大幅領先中國，而中國基本上沒有任何管制，「我們必須在兩者之間保持謹慎」。

川普說，「我們不想進行限制」，以免突然之間被中國超越，「誰在ＡＩ領域獲勝，誰就是贏家，它的影響力就是這麼大，比以往的網際網路還要大」。

Hugging Face原用美國ＡＩ模型阻止攻擊，但模型拒絕執行任務，公司改用中國智譜ＡＩ的開源模型GLM-5.2來分析駭客資料阻擋攻擊。這起事件讓美國ＡＩ安全護欄代價浮現。

路透報導，此事凸顯美國企業在面對ＡＩ驅動的網路攻擊時，可能受到美國ＡＩ模型供應商的限制。這些ＡＩ公司一方面限制外界使用旗下最先進模型，另一方面也基於安全考量，讓模型拒絕處理與駭客攻擊相關的任務。

報導指出，這場風波可能推動中國開源模型發展。