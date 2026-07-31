明年4月起 日食品消費稅降至1% 預計維持2年

日本首相高市早苗卅日說，自明年四月起，為期二年，日本的食品消費稅將首次降至百分之一，並同步向中低收入戶發放現金補助，以實現食品消費稅的實質零稅率。

高市卅日近中午時出席執政的自民黨臨時幹部會議，會中表示食品消費稅將從現行的百分之八調降至百分之一，且作為因應日本物價節節攀高及高通膨的對策，將同步對中低收入戶發放現金補助，讓調降後的百分之一達成實質零稅率。

高市在上述會議指稱，藉由減稅和發放現金補助，達成實質零稅率的方案是「最佳方法」，「不會依賴赤字國債（即政府為了填補財政赤字而專門發行的債券），一定會確保財源」。她並強調自己會「負責任」，兩年後一定會恢復原稅率。

問題是內閣制的日本首相並沒有固定任期，「蜜月期」顯然已過的高市過去幾月民調直直落。

有自民黨幹部說，上述兩項政策預計八月上旬經內閣會議正式決定，並以在今年秋季的國會臨時會通過相關法案為目標。

這是日本自一九八九年四月一日由自民黨籍時任首相竹下登引進消費稅制度以來，首度調降其稅率。

此舉可望減輕日本民眾因食品價格上漲帶來的負擔，但中央政府及地方政府在自明年四月起的兩年，也將隨之減少約十兆日圓（約台幣兩兆元）的稅收，勢必使社福所需的財源出現巨大缺口。