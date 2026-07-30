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俄昨夜襲烏克蘭 波蘭總理：墜落境內不明物應為俄Kh-101彈道飛彈
波蘭總理圖斯克今天表示，昨天深夜在波蘭東南部村莊塔爾納瓦-可羅尼亞附近田間墜落的物體應為1枚俄羅斯飛彈。俄國昨夜空襲波蘭鄰國烏克蘭，最遠達烏西城市利維夫（Lviv）。
路透社報導，塔爾納瓦-可羅尼亞（Tarnawa-Kolonia）距離烏克蘭國界僅略多於100公里，當時波蘭當局接獲爆炸聲通報後，在1處田地發現1個大坑洞和四散的物體殘骸。
圖斯克（Donald Tusk）今天召開緊急會議，並在會議上表示：「所有跡象顯示，這是1枚俄羅斯Kh-101彈道飛彈。但我們希望能百分之百確認這枚飛彈的型號，以及是誰發射。」
圖斯克還說：「由於這枚飛彈墜落在無人居住區，因此未構成直接威脅。若它當時繼續飛行，我們也已做好將其擊落的準備。」他隨後並前往事發地點視察。
俄羅斯昨天深夜空襲烏克蘭，造成至少8人死亡。當時波蘭戰機也緊急升空，以保衛領空。
波蘭軍隊作戰指揮部表示，今天凌晨3時40分（台灣時間30日上午9時40分）在領空偵測到1個物體，不久後它便從雷達上消失。
波蘭內政部則在社群媒體平台X發文說，墜落物造成1個約10公尺寬的坑洞。
圖斯克表示：「沒有理由認為，波蘭是攻擊的目標。」他還說，烏克蘭戰機飛行員曾嘗試擊落接近波蘭邊界的飛彈。
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