柏林恐攻引同志人權討論 中左翼政黨再推性認同入憲

柏林同志驕傲遊行期間發生恐怖攻擊造成1死29傷，引發同志人權討論。德國中左翼政黨呼籲，應將性別與性傾向認同納入「基本法」（即德國憲法）平等條款，提升對LGBTQ+族群的憲法保障。

柏林25日晚間發生同志遊行汽車衝撞恐攻後，德國社會再度聚焦同志族群面臨的暴力與歧視問題。社民黨（SPD）、綠黨（Greens）及左派黨（Die Linke）等中左翼政黨主張，應透過修憲強化對LGBTQ+族群的保障，將性別與性傾向認同納入平等權條款。

德國「基本法」第3條第3項目前規定，任何人不得因性別、血統、種族、語言、出身、信仰或政治立場受到歧視，並禁止因身心障礙遭受不利待遇。

去年9月，德國聯邦參議院通過修憲倡議，主張將「性認同」（Sexual identity，涵蓋性傾向與性別認同）納入「基本法」第3條第3項。綠黨隨後於10月將相同內容的修憲草案送入國會審議，主張應增列性傾向與性別認同為禁止歧視事由。

根據德國國會草案公開紀錄，提案的綠黨國會議員斯拉維克（Nyke Slawik）指出，德國近年透過同性婚姻合法化、性別自決法等改革改善LGBTQ+族群處境，但相關平權進展至今仍未反映在憲法文本中。

社民黨及左派黨當時也表態支持修憲方向，社民黨籍國會議員韋格（Carmen Wegge）表示，若「基本法」明文規定「任何人不得因性認同而受到歧視」，對許多人而言將是邁向更大公平的重要一步。

然而當時社民黨也批評綠黨未事先建立跨黨派共識，韋格表示，修憲不僅需要正確目標，更需要爭取足夠多數支持，若未經充分協商便提出法案，容易淪為象徵性的政治操作。

德國修憲須獲聯邦議院及聯邦參議院各2/3多數支持，雖然中左翼政黨普遍支持增列「性認同」入憲，但目前國會最大黨基民盟／基社盟（CDU/CSU）仍持保留態度，使修憲前景充滿變數。

基民盟議員普魯姆（Martin Plum）在國會辯論中表示，「基本法」第1條保障人格尊嚴、第2條保障個人自由發展，第3條透過聯邦憲法法院多年來的判例，也已涵蓋性傾向與性別認同的平等保障，因此修憲只是重複現有保障。

極右翼另類選擇黨（AfD）則反對修憲，認為「性認同」定義不夠明確，未來可能讓法院擴大解釋相關權利，進而影響性別政策及跨性別相關法規。

值得一提的是，根據左派黨，德國將性傾向與性別認同納入憲法保障的想法其實已有30多年歷史。1990年東德民主轉型期間，由各政黨及公民團體共同起草的新憲法草案，就曾主張禁止因性傾向或性別認同而遭受歧視。

然而兩德統一時，這項構想並未寫入現行「基本法」。30多年後，隨著柏林恐攻案引發同志人權議題關注，相關修憲倡議再度回到德國政治議程。