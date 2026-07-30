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土耳其部署5架F-16戰機至愛沙尼亞 參與北約任務

中央社／ 安卡拉30日綜合外電報導

土耳其國防部今天表示，已經向愛沙尼亞部署5架F-16戰機，以參與北大西洋公約組織（NATO）空中警戒任務。

法新社報導，土耳其國防部指出，這5架F-16戰機會接替葡萄牙的同類戰機，並駐紮於愛沙尼亞首都塔林附近的阿馬瑞（Amari）軍事基地直到11月30日，「作為北約加強空中警戒任務之一環」。

土耳其國防部提到：「此次任務期間，我方單位將為波羅的海（Baltic Sea）空域安全做出貢獻，而這是北約聯合防空行動之一環。」

俄羅斯2022年2月全面侵略烏克蘭以來，接壤俄國的波羅的海國家（Baltic states）通報無人機入侵事件數量就一直增加。

土耳其 F-16 愛沙尼亞 北約

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