土耳其部署5架F-16戰機至愛沙尼亞 參與北約任務

美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」，成功在不被察覺的情況下干擾敵方導航訊號，可降低長程火砲、導引飛彈及巡弋飛彈等精準武器的命中率。

2026-07-30 15:27