菲律賓部隊接連參與海外軍演 強化防衛韌性

菲律賓軍方近日分別在澳洲及環太平洋軍事演習（RIMPAC）與盟邦進行陸海聯合演習，陸軍完成實彈防禦演訓，海軍則首度派遣飛彈巡防艦參與反潛作戰科目。

菲律賓陸軍今天表示，菲律賓與澳洲部隊在澳洲舉行「卡拉巴魯演習」（Exercise Carabaroo），27日在敦士市野戰訓練區（Townsville Field Training Area）完成實彈防禦演習，成功擊退模擬敵軍攻勢，也為今年演習畫下句點。

「卡拉巴魯」是菲澳陸軍重要雙邊演習，今年於7月14日開始；演習的名稱結合了菲律賓的象徵動物「水牛（Carabao）」與澳洲的象徵動物「袋鼠（Kangaroo）」，意味著兩國地面部隊的密切協同合作。

菲律賓陸軍發言人德瑪阿拉（Louie Dema-ala）表示，菲澳部隊演練占領並防守主要防禦陣地及重要地形，驗證聯合部隊集中火力、運用障礙物及固守陣地的能力。

另一方面，菲律賓海軍今天宣布，飛彈巡防艦馬爾瓦號（BRP Miguel Malvar）在夏威夷參加環太平洋軍演，18日在戰區反潛作戰項目中，與美國、新加坡及墨西哥海軍共同為美國兩棲攻擊艦「艾薩克斯號」（USS Essex）護航。

過程中，菲律賓、新加坡、墨西哥與美國組成的護航編隊，在反潛巡邏機的支援下搜尋並掌握假想敵方潛艦威脅，成功護送「艾薩克斯號」安全抵達作戰區域。

假想敵方潛艦是由美軍核動力攻擊潛艦夏洛特號（USS Charlotte）和秘魯海軍209型柴電潛艦「奇帕納號」（BAP Chipana）擔任。

菲律賓海軍表示，將持續提升反潛作戰能力，並透過與盟軍合作強化戰備，以履行捍衛菲律賓海域安全及促進區域和平穩定的任務。

在南海對峙與摩擦事件持續發生之際，菲律賓正加速推動軍事現代化。但在可靠戰力形成的過渡階段，菲方持續透過與理念相近國家深化合作，包括參與更多雙邊及多邊聯合軍演，提升協同作戰能力與防衛韌性。