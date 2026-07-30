立陶宛查獲2邊境地道 疑供非法移民自白俄偷渡

立陶宛國家邊防局表示，邊防人員近日在與白俄羅斯接壤地區發現一條尚未完工的地道，疑似供非法移民潛入立陶宛使用。這是立陶宛一週內第2度發現類似設施，顯示偷渡手法出現新變化。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國家邊防人員27日晚間在立陶宛南部、鄰近白俄羅斯邊境的佩塔卡斯（Pertakas）村，透過震動感測器偵測到疑似挖掘活動。該地段與白俄羅斯邊界由一條小溪劃分，因此邊境圍欄設置於立陶宛境內較內側位置。

立陶宛國家邊防局表示，當邊防人員趨近時，約20名外籍人士隨即逃回白俄羅斯境內。執法人員隨後在現場發現一條長約11公尺的未完工地道，設計為穿越巡邏道路並延伸至立陶宛境內更深處。現場並發現疑似用於支撐結構的木材、挖出的沙土及水桶等工具。

這是一週內立陶宛第2度通報發現類似地道。立陶宛國家邊防局日前也在東南部瓦雷納（Varėna）地區，透過偵測發現一條位於地下約1.5公尺深、直徑約1公尺的地道。該條地道尚未延伸出通往立陶宛境內的出口。

立陶宛國家邊防局指出，2條地道均已被回填處理。

LRT報導，立陶宛國家邊防局局長柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）先前指出，近期非法移民愈來愈常嘗試透過挖掘地道方式，自白俄羅斯進入立陶宛。他並將責任歸咎於白俄羅斯邊防人員，表示若沒有這些邊防人員參與，此類行動不可能進行。

自2021年起，立陶宛與白俄羅斯邊境非法移民人數大幅增加。歐盟與立陶宛政府均認為，此波移民潮並非單純人道問題，而是白俄羅斯政權將移民「工具化」以施壓歐盟的行動，屬於混合攻擊的一環。