快訊

扛不住了！南亞科驚傳4,768萬元鉅額違約交割 今年上市櫃高達22起

白海豚持續增強「有機會成今年風王」不排除這時間接近台灣北部海面

台鐵司機員七堵備勤…深夜遭發現猝死盥洗室 檢警相驗死因出爐

聽新聞
0:00 / 0:00

立陶宛查獲2邊境地道 疑供非法移民自白俄偷渡

中央社／ 維爾紐斯30日專電

立陶宛國家邊防局表示，邊防人員近日在與白俄羅斯接壤地區發現一條尚未完工的地道，疑似供非法移民潛入立陶宛使用。這是立陶宛一週內第2度發現類似設施，顯示偷渡手法出現新變化。

立陶宛國家廣播電視台（LRT）報導，立陶宛國家邊防人員27日晚間在立陶宛南部、鄰近白俄羅斯邊境的佩塔卡斯（Pertakas）村，透過震動感測器偵測到疑似挖掘活動。該地段與白俄羅斯邊界由一條小溪劃分，因此邊境圍欄設置於立陶宛境內較內側位置。

立陶宛國家邊防局表示，當邊防人員趨近時，約20名外籍人士隨即逃回白俄羅斯境內。執法人員隨後在現場發現一條長約11公尺的未完工地道，設計為穿越巡邏道路並延伸至立陶宛境內更深處。現場並發現疑似用於支撐結構的木材、挖出的沙土及水桶等工具。

這是一週內立陶宛第2度通報發現類似地道。立陶宛國家邊防局日前也在東南部瓦雷納（Varėna）地區，透過偵測發現一條位於地下約1.5公尺深、直徑約1公尺的地道。該條地道尚未延伸出通往立陶宛境內的出口。

立陶宛國家邊防局指出，2條地道均已被回填處理。

LRT報導，立陶宛國家邊防局局長柳巴耶夫（Rustamas Liubajevas）先前指出，近期非法移民愈來愈常嘗試透過挖掘地道方式，自白俄羅斯進入立陶宛。他並將責任歸咎於白俄羅斯邊防人員，表示若沒有這些邊防人員參與，此類行動不可能進行。

自2021年起，立陶宛與白俄羅斯邊境非法移民人數大幅增加。歐盟與立陶宛政府均認為，此波移民潮並非單純人道問題，而是白俄羅斯政權將移民「工具化」以施壓歐盟的行動，屬於混合攻擊的一環。

非法移民 偷渡 立陶宛 白俄羅斯

延伸閱讀

NBA／征戰14年告終！大V兩年550萬美元重返家鄉立陶宛豪門

美黑名單納復旦、上海交大 陸批泛化國安「停止抹黑科研機構」

小三通又見夾帶動物！台南婦夾藏83隻名貴甲蟲赴廈門 海巡X光機逮正著

熊本紙廠瓦礫下傳「救我」！消防員未等增援 徒手挖出2名受困者

相關新聞

川普「眾神之鎚」要讓習近平戰時失明？美軍海上首測新電戰系統結果曝

美國陸軍26日證實，7月中旬首度在海上測試神秘的新型電戰系統「眾神之錘」，成功在不被察覺的情況下干擾敵方導航訊號，可降低長程火砲、導引飛彈及巡弋飛彈等精準武器的命中率。

翻轉戰局的攔截型無人機：獨家專訪烏克蘭「天空守護者」指揮官

本文由駐烏克蘭獨立記者曹雨昕前往烏俄前線，專訪烏克蘭第38獨立海軍陸戰旅無人機系統攔截器連指揮官，分享攔截型無人機在戰場上的實務經驗。

芝加哥海關 查扣大批中國非法減肥、壯陽、治癌藥

美國海關暨邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection, CBP)28日指出，在芝加哥歐海爾國際機場(O'Hare Airport)查獲一批來自中國、數量龐大的未經核准藥物，其中包括壯陽藥、減重藥，以及聲稱用於治療癌症等重大疾病的藥品。

委內瑞拉強震救援慢 兄弟倆花26天親手挖出家人遺體

他劈開混凝土、鋸斷鋼筋，在高溫、塵土與疲憊中繼續向前；就連身材比他高大、力氣也更強的成年男子都倒下了，他仍沒有停手。

阿根廷消防直升機演練墜毀7死 原定支援撲滅野火

阿根廷西部聖胡安省（San Juan）今天發生消防直升機墜毀事故，造成7人罹難

陪災民走過創傷13年：專訪日本醫師蟻塚亮二，福島核災後的靈魂修復

蟻塚亮二是最早發現1945年沖繩戰的延遲發作型PTSD會到戰後60年才發病的精神科醫師，他在2010年公布這項研究後，隔年日本便遇上3.11東日本大地震。隨後他受邀到福島駐點，陪伴福島災民走過傷痛。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。