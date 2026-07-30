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巴基斯坦北部1檢查哨遭武裝分子攻擊 9員警身亡
巴基斯坦北部邊境開柏普赫圖赫瓦省漢古縣（Hangu）1個檢查哨今天遭到武裝分子攻擊，有9名警察喪生，15名槍手在對戰中身亡。地方當局正在對抗與日俱增的叛亂活動。
法新社報導，開柏普赫圖赫瓦省（KhyberPakhtunkhwa）警方在聲明中表示：「有9名警方人員在這場攻擊中身亡，另有26人受傷。…警方擊斃15名武裝分子，並傷害另外數10名。衝突中還有1輛裝甲運兵車和數輛警車遭嚴重損毀。」
根據社群媒體上流傳的1支聲明影片，在事發區域加強叛亂活動的巴基斯坦塔利班運動（Tehreek-i-Taliban Pakistan，TTP）宣稱犯下這起攻擊。
開柏普赫圖赫瓦省的坦克縣（Tank）24日才發生數名身分不明的武裝分子讓1輛載滿爆裂物的車輛衝撞1處安全檢查哨，造成包括軍警和公務員在內共15人死亡。軍方則稱擊斃12名武裝分子。
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