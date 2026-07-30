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東協特使預計第4季訪緬甸 提供糧食醫療人道援助

中央社／ 曼谷30日專電

兼任東協緬甸問題特使的菲律賓外交部長拉薩洛（Maria TheresaLazaro）表示，她預計於今年第4季前往緬甸進行人道訪問，提供糧食及醫療援助。

曼谷郵報（Bangkok Post）今天報導，拉薩洛在第10屆東協媒體論壇（ASEAN Media Forum）期間證實這項行程，她表示，今年東協輪值主席國菲律賓面臨近年最具挑戰性的區域局勢，包括泰柬邊境緊張情勢、中東局勢發展、南海行為準則（COC）談判，以及緬甸危機等議題。

拉薩洛提到，她日前出席7月12日在曼谷舉行的東協外長與緬甸外交部長丁蒙瑞（Tin Maung Swe）非正式會議，確認人道訪問將安排於今年第4季進行。

她表示，目前仍與菲律賓駐緬甸大使館協調訪問細節，因此尚未確定將會晤哪些人士，並說「目前正在確定援助的優先項目，預計8月確定具體的援助方向」。

拉薩洛表示，身為東協緬甸問題特使，必須保持謹慎，避免提出要求。不過，她認為若有機會會晤遭拘留的諾貝爾獎得主翁山蘇姬，將對東協具有重要意義，因為此舉可讓東協重新受到國際關注。

緬甸 東協 中東

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