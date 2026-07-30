菲律賓向聯合國說明延伸大陸礁層申請 爭取資源權

菲律賓政府代表團最近就擴展南海大陸礁層申請向聯合國大陸礁層界限委員會（CLCS）口頭說明，爭取對巴拉旺島以西延伸大陸礁層之海床及底土資源的專屬勘探與開發權利。

菲律賓外交部29日發布新聞稿說，菲律賓駐聯合國常任代表馬納羅（Enrique Manalo）率團向CLCS說明，成員包括菲律賓國家地圖測繪與資源資訊署（NAMRIA）、外交部、司法部、總檢察官辦公室及學者。

根據「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）第76條，沿海國家有權劃定其延伸大陸礁層外部界限。延伸大陸礁層包括位於200海里之外的海床及底土，在符合UNCLOS規定下，最遠可延伸至距領海基線350海里。

2024年6月，菲律賓向CLCS遞交申請，要求承認菲律賓巴拉旺省以西延伸大陸礁層的權利，此次則是在聯合國總部向CLCS口頭說明，也是委員會審議程序的一部分。

巴拉旺省以西海域與中國依「歷史性權利」主張的南海海域有所重疊。

菲律賓外交部說，相關大陸礁層資料是建立在15年的科學研究基礎之上，並要求CLCS在審議時，將2016年南海仲裁案裁決納入考量；南海仲裁案裁決指中國對南海的「歷史性權利」主張沒有法律依據。

若主張獲得CLCS確認，菲律賓將對巴拉旺以西外海延伸大陸礁層的海床及底土資源，享有專屬勘探與開發權利。

這是菲律賓第2次向CLCS提出延伸大陸礁層申請。2009年，菲律賓曾就班哈姆高地（Benham Rise，菲稱菲律賓高地 Philippine Rise）提出部分申請，並於2012年獲委員會確認，使菲律賓新增13萬5506平方公里海床面積。當時菲律賓外交部就保留日後針對其他海域提出申請的權利。