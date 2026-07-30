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俄襲烏克蘭13死數十傷 波蘭戰機急升空境內傳爆炸

中央社／ 基輔30日綜合外電報導

俄羅斯今天對烏克蘭首都基輔等多地發動空襲，至少13人喪生、數十人受傷，空襲範圍遠至烏克蘭西部利維夫市，迫使波蘭緊急出動戰機保衛領空，波蘭之後傳出爆炸事件。

路透社報導，這波攻擊時值烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）自美國返國之際。他在訪美期間表示，美國總統川普同意授權烏克蘭生產愛國者（Patriot）防空飛彈。

法新社提到，澤倫斯基昨夜在X發文提醒說：「俄羅斯數天前就在準備一場大規模攻擊行動，非常可能就在今夜發動空襲。請烏克蘭所有地區今天注意空襲警報，注意安全。」

烏克蘭大部分地區隨後響起空襲警報，路透社目擊者表示在基輔聽到爆炸聲。基輔市長克里契科（VitaliKlitschko）在通訊平台Telegram上表示，數處非住宅區起火。

緊急服務單位表示，基輔有1人喪生、2人受傷；第聶伯羅彼得羅夫斯克州（Dnipropetrovsk）與波塔瓦州（Poltava）有6人罹難，包括2名兒童。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的故鄉克利福洛市（Kryvyi Rih）有6人罹難，包括2名5歲和12歲女童，另有8人受傷。

這座烏克蘭中部城市的軍政機關首長維庫爾（Oleksandr Vilkul）說，當地遭到俄軍一枚「伊斯坎德-M」（Iskander-M）彈道飛彈直接襲擊。維庫爾在Telegram上形容這是「黑暗的夜晚」，還說這枚自俄羅斯沃羅涅日（Voronezh）發射的飛彈擊中一戶大家庭的住宅，並警告隨著搜救人員清理瓦礫堆，死亡人數可能增加。

在靠近波蘭的利維夫（Lviv），官員說俄羅斯飛彈造成兩棟公寓大樓受損，導致15人受傷，救援人員正加緊清理瓦礫搶救受困民眾。

波蘭武裝部隊在社群平台X上表示，俄羅斯發動空襲期間，波蘭緊急出動戰機保衛領空。

他們說：「戰鬥機與預警機已開始執行任務，地面防空系統和雷達偵察系統也已進入戰備狀態。」他們還說這些措施屬預防性質。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，波蘭有關當局表示，一枚不明飛行物體今晨墜落在距離烏克蘭邊境約95公里的波蘭村莊，引發爆炸。

波蘭軍方說，這枚飛行物體落在盧布林省（Lublin）塔爾納瓦-科洛尼亞村（Tarnawa-Kolonia）附近。波蘭警方說，村民通報聽到爆炸巨響。

烏克蘭 波蘭 爆炸 戰機 澤倫斯基 俄羅斯 空襲 基輔

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