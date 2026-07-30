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緬甸通過反網路詐騙法 犯罪情節嚴重可處死刑
緬甸軍方支持的國會最近通過立法，凡網路詐騙集團犯嫌若涉人口販運、強行拘禁、暴力脅迫他人從事網路詐騙行為，處10年以上監禁，最高可處死刑。
緬甸邊境一些地區由武裝團體或民兵所控制，如妙瓦底（Myawaddy）、果敢（Kokang）等地，近年來成為全球網路詐騙、人口販運與強迫勞動的犯罪溫床。
受到美國和中國等國際壓力，緬甸總統敏昂萊（Min Aung Hlaing）承諾，將強力打擊非法網路詐騙。
根據緬甸在5月公布的草案規定，「強迫他人從事網路詐騙，包括施以暴力、虐待、酷刑、非法擄人或拘禁」，將處以10年上以監禁、或無期徒刑，或判處死刑。
此法案已由緬甸軍方主導的議會於28日正式通過。
下議院議員艾昌（Aye Chan）告訴法新社，死刑條款已正式納入法案通過。
對於造成他人死亡的詐騙犯罪，明文規定：「應處以死刑。」
此外，經營網路詐騙機房或涉及加密貨幣的詐騙罪犯，最高可判無期徒刑。
聯合國毒品暨犯罪問題辦公室（UNODC）稍早表示，緬甸境內的KK園區、水溝谷（Shwe Kokko）等詐騙重鎮被掃蕩之後，主謀紛紛轉移至柬埔寨經營。
緬甸上議院議員娜友扎娜娃（Naw Yuzana Wah）告訴法新社說，國際壓力促使緬甸官員積極處理詐騙亂象。
她說：「由於有許多武裝勢力和組織涉入這個產業，因此我們面臨許多挑戰。」
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